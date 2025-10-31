已工作72年！92歲翁仍「每天走30分鐘到市場」曝長壽秘訣：天天吃這些

生活中心／倪譽瑋報導

92歲的日本廚師小林勝，從年輕在礦場工作，一路到目前轉型為健康廚師、出書上節目，工作72年身體仍硬朗。（圖／翻攝自IG＠kobayashimasami.masaru）

來自日本的高齡廚師小林勝（小林まさる）92歲了仍在工作，不時可在分享健康知識的節目、書籍中看到他的身影。日前他分享自己的長壽秘訣，除了不喝酒、養成健康嗜好外，他每天都必吃蔬菜、優格、蛋白質，並減少碳水化合物攝取；此外，走7000步也是他的每日工作，他都會走30分鐘到超市買菜、走20分鐘到車站搭車，過程中也會順便記車牌鍛鍊腦袋。

從礦工到長壽專家 日本廚師小林勝逆轉人生

綜合日媒報導，日本名廚小林勝出生於1933年，20歲時他在煤礦場工作，生活十分艱苦「我以前經常搬運東西，來回跑很多趟。也許這就是我的腿現在還這麼有力的原因吧。」由於礦業工作繁重，他時常飲酒，40歲便肝臟受損，讓他決定要打理健康人生。

小林勝發現兒子的妻子小林雅美（小林まさみ）很會做料理，便提議當她的烹飪助手，從切菜、煮飯、洗碗等等做起「忙碌的時候，將近10個小時我幾乎沒有時間坐下來休息」。小林勝70歲時小林雅美出了料理書籍，身為老年助手的名氣漸漸高漲，到了78歲，小林勝正式以烹飪專家的身份出道，至今仍活躍於健康節目上，本人也出書了。

吃得均衡兼控制飲食 優格、蛋白質與蔬菜必備

如今小林勝已92歲，仍能長時間站立工作，近期他向媒體分享自己高齡還能持續有精力的秘訣，他每天早上7點起來，早餐都要吃飽，菜色從白飯、味噌湯、魚等都有，菜色雖會換，但蔬菜、原味優格是必備「我早餐通常吃兩湯匙優格，並盡量保持均衡飲食，攝取足夠的蛋白質和蔬菜，儘管我不喜歡吃蔬菜。」

小林勝透露，過去的他很愛吃拉麵，三碗輕輕鬆鬆就能吃下，但8年前被診斷出糖尿病前期後，不得不減少碳水化合物、調味料的量。小林勝的餐點份量雖多，但白飯占比較少，會以「很多蔬菜和肉類」作為配菜；在調味方面，「以前喜歡味道濃郁的食物，但現在我會注意用量」例如加鹽，小林勝是在料理完後再撒鹽，既可以嘗到鹹味又不會加太多。

走路、伸展、泡澡、戒酒 嗜好再讓生活更充實

除了飲食，小林勝的生活習慣也是他長壽的秘訣之一，走30分鐘到超市買菜、外出遛狗、從家裡走20分鐘到車站通勤，是他每天必做的運動「我每天走7000步，即使下雨也不例外。」走路時會順便鍛鍊頭腦，如記下車牌數字、回想友人間的事等。晚上回家，他都會花時間按摩放鬆、伸展筋骨，最後泡澡緩解疲勞，強調「身體痠痛別拖到明天再處理」。

此外，過去小林勝飲酒導致肝受損、高血壓，曾習慣工作完小酌一杯的他，如今已經戒酒多年，並找到更健康的嗜好；他62歲開始自學木雕，喝酒也改為手沖咖啡，有時上節目也會分享給大家，劇組人員很喜歡，「這很有趣，因為你可以全心投入其中，擁有一個愛好會讓生活更加充實。」

資料來源：女性セブン、PRESIDENT Online

