已帶來13億美元收入 川普政府公布移民金卡初步成績

美國總統川普（Donald Trump）宣布，其政府推出的「金卡」（Trump Gold Card）移民快速居留計畫，自官方網站上線以來，申請相關收入已超過13億美元。這項針對富裕外國人的簽證方案，要求申請者支付高額費用以換取美國永久居留權，顯示出初期強勁需求。



美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）與白宮官員在12月18日透露，自12月10日官方網站TrumpCard.gov正式啟動後，計畫已累積約13億美元收入。川普在白宮一場活動中提及該數據，並將此計畫描述為「強化版的綠卡」（green card on steroids），強調其在吸引全球資金與人才方面的作用。

目標是透過行政途徑吸引高淨值移民



該計畫源於川普於2025年9月簽署的行政命令，希望透過行政途徑吸引高淨值移民，為政府創造新財源，無需國會立法。官方網站TrumpCard.gov提供申請入口，申請者須先支付1.5萬美元的國土安全部（DHS）處理費，隨後經過嚴格背景審查後，再提供100萬美元的無條件捐贈（unrestricted gift）至政府，方可獲得快速移民簽證資格。

對於企業贊助員工申請，則需支付200萬美元捐贈，外加每位申請人的1.5萬美元處理費。網站顯示，獲批申請者將取得類似EB-1或EB-2就業移民簽證的永久居留地位，處理時間預計僅需數週，視國家配額而定。所有申請人都須接受美國公民及移民服務局（USCIS）與國土安全部的全面審查，包括國家安全與犯罪記錄查核。

盧特尼克表示，該計畫針對「頂尖人才」，預期將帶來數十億美元收入，用於美國財政，包括減債。川普政府將此定位為強化經濟的工具，吸引富裕移民在美國投資、消費與創造就業機會。

「財富優先」的雙軌移民體系



國際觀察顯示，對「金卡」的興趣因地區而異。部分來自印度等國家的潛在申請人，仍傾向選擇傳統EB-5投資移民計畫，因為後者提供更明確的居留與公民權路徑，且要求投資創造就業。

支持該計畫的官員強調，經過審查的富裕移民將帶來經濟效益，涵蓋投資與雇傭活動。批評聲音則指出，此方案可能形成「財富優先」的雙軌移民體系，將財力置於技能之上。官員回應稱，計畫維持嚴格的安全審查機制。

此計畫是川普政府移民政策調整的一部分，同時涵蓋加強執法與吸引資金措施。網站亦提及未來可能的「白金卡」（Platinum Card）選項，預計需500萬美元捐贈，並提供額外稅務優惠，但尚未正式推出。



