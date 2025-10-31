已懷孕2個月！台中孕婦氣喘求救卻遭反鎖門外 無生命跡象搶救中

台中一名孕婦突氣喘發作求救，待救護人員到場時已無呼吸心跳。（圖／報系資料照）

台中市西屯區一名30多歲、懷孕2個多月的孕婦，今天（31日）上午10時38分在家中疑似氣喘發作，外出求援過程中不慎被反鎖門外，救護人員獲報趕抵現場時，房東已協助開門，但孕婦躺臥在床上當場沒有呼吸心跳，在急救處置後送至中國附醫搶救，詳細情況仍待進一步調查釐清。

據了解，台中市消防局在31日上午10時38分接獲報案，這名孕婦求救時不慎被反鎖在門外，因此緊急派出黎明分隊與專責救護隊共3車7人前往，待救護人員抵達時，房東已到場開門，並將孕婦扶到床上休息，但孕婦已無生命跡象，經過初步救治後，送往中國附醫急救，目前警方尚在釐清案情。

