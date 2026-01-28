已接預約乘客仍遭攔車 運將拒載竟被火爆兄弟檔拖下車毆打

東區雨夜爆衝突，運將拒載遭酒後兄弟檔圍毆。（翻攝畫面）





下班尖峰遇上大雨，東區一帶計程車一車難求，沒想到一場拒載糾紛竟演變成街頭暴力。台北市忠孝東路四段昨傍晚發生衝突，陳姓計程車司機因已有預約乘客拒載，竟遭酒後兄弟檔拖下車痛毆，現場濺血，警方獲報後趕抵現場，依準現行犯逮捕這對兄弟，全案訊後依傷害、公然侮辱等罪嫌移送法辦。

回顧事件發生，本月27日傍晚正值下班尖峰、又遇上大雨，台北市忠孝東路四段一帶餐酒館、夜店人潮湧現，計程車一度「一車難求」。49歲陳姓運將當時停靠路邊，正等候早已透過 App 預約的乘客，卻被36歲、31歲的戴姓兄弟檔上前攔車。

由於車輛已有預約，陳男揮手拒載，未料兄弟倆疑似酒後情緒失控，認定司機「故意挑客」，竟直接拉開車門理論。就在準備關門時，陳男一句「關門小力一點啦」，意外成了導火線。戴姓兄弟當場暴怒，衝到駕駛座旁，將運將強行拖下車，當街痛毆，造成陳男頭部、頸部多處挫傷，地面留下明顯血跡，現場路人嚇壞，立刻報警。

大安分局表示，警方獲報後迅速到場，依準現行犯將兄弟兩人逮捕。大安分局提醒，民眾遇到糾紛應保持冷靜，切勿因一時情緒失控演變成暴力事件，警方也將持續加強夜間熱點巡查，維護治安。

《上報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

