已收到高虹安復職申請！ 內政部：公文簽辦中程序很快

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，二審出現大逆轉，貪汙部分無罪。（圖／高虹安臉書）

停職中的新竹市長高虹安涉嫌立委任內詐領助理費，遭依違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪起訴，台灣高等法院於昨（16）日撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪；新竹市政府已立即向內政部申請復職。對此，內政部長劉世芳今（17）日證實，昨日下班左右已接到竹市府來函，公文正在簽辦當中。

依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者；如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

廣告 廣告

而高等法院昨日上午宣判，高虹安原貪污罪遭判處有期徒刑7年4月，二審改以使公務員登載不實偽造文書罪判6月，得易科罰金，可上訴。內政部表示，高虹安依地方制度法規定可向內政部申請復職；市府也隨即向內政部提出復職申請。

對此，劉世芳今日出席立法院內政委員會前受訪表示，昨日下班左右接到新竹市政府來的函，請求讓高虹安恢復新竹市長職務，「依據《地方制度法》78條，我們現在這個公文正在簽辦當中。」

至於簽辦時程大約多久？劉世芳說，內部如果完備其他簽辦程序，會相當地快，不過她本人目前尚未看到公文。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

甜蜜合夥人3／葉全真坐穩八點檔一姐寶座 超仙舊照曝光撞臉IU

神秘返台2／出道10年首度台灣開唱！ 周子瑜感性落淚告白練習生辛酸