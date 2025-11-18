已故前駐美代表沈呂巡文集出版 錢復致詞讚「了不起的外交人員」
攝影陳逸寬〔記者黃靖媗／台北報導〕已故前駐美代表沈呂巡文集《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》上市，今(18)日舉辦新書發表會。監察院前院長錢復特別到場支持，並致詞讚許沈呂巡是了不起的外交人員，在職務上盡心盡力，儘量貢獻國家社會。
聯經出版今日下午舉辦《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》新書發表會，邀請監察院前院長錢復、前外交部長胡志強等人致詞，前總統馬英九的妻子周美青也到場支持。
沈呂巡2023年1月6日過世，享壽73歲，生前擔任外交官任內曾任我國駐美代表，並成功爭取歐盟給我免簽。新書《巡使四方》收錄沈呂巡生前散落不同報刊百餘篇評論，由媒體人謝幸吟用近兩年時間，從一百多篇文章中梳理外交脈絡、補充時空背景、重建事件全貌。
錢復致詞表示，這本書出版契機是沈呂巡的妻子在家中找到沈呂巡親筆寫下的10個章節名稱。
錢復指出，沈呂巡一生服務外交界34年，尤其在擔任外交部政次期間還因為罵同事罵得太厲害，被稱作「沈大砲」，但沈也是因為責任心重，才有此外號。
錢復表示，沈呂巡的外交生涯最後4個工作，駐歐盟兼比利時代表、政務次長、駐英國代表以及駐美代表等職務都是由前總統馬英九提名，「先有伯樂才有千里馬」，讚嘆沈呂巡是了不起的外交人員，在4個職務上皆盡心盡力，儘量貢獻國家社會。
胡志強則說，沈呂巡是有名的「外長未遂」，並笑稱是因為國民黨沒有繼續執政，才讓沈呂巡無法官拜外長。
