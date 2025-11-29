已故大師「現身」太催淚！周華健隔4年高雄開唱獻上接地氣彩蛋

【緯來新聞網】周華健續航巡演《少年的奇幻之旅3.0》強勢登陸高雄港，今晚（29日）在高雄巨蛋演出，嘉賓找來齊豫合作。當唱完倒數第二首歌〈我是真的付出我的愛〉，他感性說到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」螢幕上播放著日前過世的資深音樂人屠穎照片。

周華健睽違4年到高雄開唱。（圖／滾石唱片提供）

周華健回憶起自己對高雄的回憶，「很容易就是高雄的老朋友！我之前來會去六合夜市、新崛江，看到這些年高雄的演變，完全不一樣，恭喜大家（高雄的朋友），現在真的是國際的面貌，也是國際都會城市，我沒事也會下來放放假，再次謝謝大家的邀約」。



資深音樂人屠穎擔任數次周華健演唱會樂手，面對好友的驟逝，周華健向歌迷分享，「他是台灣音樂的巨人，我們會永遠懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，是我們永遠的朋友」，接著獻唱壓軸曲〈朋友〉串起對屠穎無盡思念。

廣告 廣告

屠穎是許多人音樂路上好夥伴。（圖／滾石唱片提供）

睽違4年重返高雄開唱，周華健以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉揭開演唱會序幕，一開場就掀起回憶殺大合唱。他好奇一問：「有多少人會趕車回台北？我想我太多了，大家通通不走，那我要唱到你連uber都叫不到！」



除了「周式經典」盡出，難得來港都開唱，周華健特別獻唱台語歌〈一支小雨傘〉、〈家後〉，更自爆：「〈一支小雨傘〉是我萬年不敗、也是少數能全部唱完的台語歌！」至於選唱〈家後〉，他因為很喜歡這首歌歌詞的意境及韻味，想送給歌迷。

齊豫（左）再度擔任周華健演出嘉賓。（圖／滾石唱片提供）

更多緯來新聞網報導

日排球國手高橋藍爆偷吃AV女星河北彩伽 背著網紅正宮「飯店過夜」

36歲紀培慧被「保鮮膜求婚」 與長跑9年導演男友春天舉辦婚禮