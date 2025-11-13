已故性犯罪富商Email曝光！ 踢爆川普「曾和受害者共處數小時」

美國總統川普持續陷入性醜聞風波。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普持續陷入性醜聞，如今有鐵證了嗎？美國眾議院監督委員會公布，已故性犯罪富商「艾普斯坦」的電郵，內容寫到川普曾和性受害者，在「艾普斯坦」住處共度好幾個小時，甚至聲稱川普「知道那些受害女孩的事情」。除了這起爭議，川普接受福斯新聞專訪，表示美國還是需要移工人才，有異於他今年才簽署的簽證政策，引發不少爭論。

美國總統川普近期捲入多項爭議，包括性醜聞指控與移民政策立場的矛盾。美國眾議院監督委員會公布已故性犯罪富商艾普斯坦的電郵，內容指稱川普曾與性受害者在艾普斯坦住處共度數小時，且「知道那些女孩的事情」。此外，川普在福斯新聞專訪中表示美國仍需引進外國人才，與他今年簽署的高科技人才H-1B簽證政策形成明顯矛盾，引發廣泛討論。

美國眾議院監督委員會民主黨議員最近公布了一批來自已故性犯罪富商艾普斯坦的私人電子郵件，其中包含多項關於川普的爭議性內容。在這些郵件中，艾普斯坦直接寫道他知道川普「有多髒」，更宣稱川普「知道那些女孩的事」，並提到川普曾與一名性受害者在艾普斯坦住處共度「好幾個小時」。在另一封郵件中，艾普斯坦甚至將川普比喻為「一隻還沒吠的狗」。

面對這些指控，白宮發言人李威特強烈反駁，表示這些郵件除了證明川普總統沒有做錯任何事之外，也證明不了任何事。白宮方面批評民主黨在川普簽法案、政府重啟前公布這些文件，意圖轉移公眾焦點，並指責這是洩漏給「假新聞媒體」的行為。

除了性醜聞爭議外，川普近期在移民政策立場上的矛盾言論也引發討論。在接受福斯新聞專訪時，川普與一向傾向右派的福斯新聞主持人殷格拉漢產生了明顯分歧。川普表示美國「需要引進人才」，並解釋在喬治亞州，當地驅逐了一些來自南韓製造電池的外國工人，但這些被驅逐的外國人「一輩子都在做電池」，不可能讓失業多年的美國人立即替補這些工作。

然而，這番言論與川普今年才宣布的政策形成矛盾。川普政府今年對高科技人才H-1B簽證徵收10萬美元的政策，明顯限制了外國人才進入美國的機會。這種政策立場與言論的不一致，加上性醜聞指控，使川普再度成為各大國際新聞版面的焦點，相關爭議預計將持續延燒。

