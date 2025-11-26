已故油畫大師再掀話題！鮑伯羅斯畫作拍賣捐美國公共電視

有著一頭蓬鬆爆炸頭的油畫大師鮑伯羅斯，1980年代在美國公共電視的節目，教觀眾畫風景畫，節目風靡全球十多年，台灣也有不少他的粉絲，儘管羅斯1995年因病辭世，他的文化影響力延續至今。最近管理羅斯資產的機構，從珍藏的千幅作品中精選30幅拍賣，所得捐給美國公共電視，讓這位油畫大師再度成為焦點。

美國已故油畫大師鮑伯羅斯以一句「嗨，我是鮑伯羅斯，接下來的十三週我是你的主持人，一起來體驗繪畫的樂趣」，深深刻在全球觀眾心中。

台灣六、七年級生對他更是再熟悉不過。出生於佛羅里達州的他，靠著一頭蓬鬆爆炸頭與溫柔的口吻，在一九八〇年代的美國公共電視節目《歡樂畫室》中，教導觀眾在三十分鐘內完成一幅風景油畫。節目播出十多年，魅力橫掃全球。

他曾說：「加入我們，就在這裡。為了繪畫的樂趣，你也可以畫出超棒的圖畫。」溫暖、帶有療癒感的語氣，讓無數觀眾多年後依然記得那份平靜。

儘管鮑伯羅斯在一九九五年因淋巴癌離世，年僅五十二歲，他的文化影響力從未消失。近期，管理他身後資產的機構從倉庫中超過一千幅畫作裡，選出三十幅公開拍賣，所得全數捐贈給美國公共電視台。

鮑伯羅斯公司總裁科瓦斯基透露，「那只是我半夜突然冒出來的一個點子」。幾個月前拍賣行賣出兩幅私人收藏的鮑伯作品，價格驚人，他才意識到或許能以此協助公共電視台。他說：「我打電話問他們，如果真的做了這件瘋狂的事，需要怎麼做才能讓它有意義。」

會這麼著急，是因為今年七月在川普政府要求下，美國國會刪減公共廣播公司高達十一億美元的聯邦補助。面對龐大缺口，電視台被迫裁員、刪減節目、甚至自行募款。得知狀況後，鮑伯羅斯公司希望盡力回饋這個他生前深愛的媒體平台。

科瓦斯基說：「鮑伯熱愛公共電視台。他喜歡那種只有他和觀眾的空間。我相信他一定會非常支持這個想法。」

十一月上旬，三幅原創畫作率先由邦瀚斯拍賣公司出售，其中兩幅出自《歡樂畫室》節目錄製時，另一幅海景畫則為繪畫教學書籍所創作，最終以六十六點二萬美元成交，折合新台幣兩千多萬元。其餘作品將陸續在倫敦、紐約、波士頓與線上平台公開拍賣。

美國公共電視台顧問利奇菲爾德表示，「公共電視真正面向所有人，無論你住在鄉村或城市，它都陪伴在身邊。我認為這正呼應了鮑伯的遠見，而我們現在急需彌補資金缺口。」

鮑伯羅斯公司也強調，鮑伯羅斯一生致力讓藝術接觸更多人，如果能透過畫作拍賣支持公共電視營運，「他一定會同意」。

離世三十年後，鮑伯羅斯的身影依舊活在許多人的記憶裡。他的節目片段仍被世代觀眾分享、改編、化為網路迷因。他留下的溫柔語氣與人生哲學，依然陪伴著世界。

