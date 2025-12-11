已故畫家李明彥遺作重現 填補嘉義藝術史不可缺少的一塊

〔記者林宜樟／嘉義報導〕在嘉義藝文界鮮為人知、已故的藝術家李明彥(1965-2019)，作品色彩豐富，他逝世多年後，作品由高明寺總幹事蔡順仁發掘、收藏，最近由台陽美術協會祕書長莊玉明策展的「熾熱浮生——李明彥創作展」回顧展，正在朴子市高明寺藝文展示室展出，填補近代嘉義藝術史上「不可缺少的一塊」拼圖，讓李明彥充滿生命力的畫作重現天日。

出生於嘉義縣朴子、曾旅法取得法國藝術家居留資格的李明彥，一生追求藝術，創作風格追摹克林姆等大師，作品張力十足，具生命力與律動感，長期在北部教畫、創作，15年前回到嘉義縣，在故鄉作畫，但鮮為人知，2019年逝世後，大量畫作曾被塵封在農舍畫室。

今年7月，高明寺總幹事蔡順仁接獲朴子在地青農友人頴佳夫婦與吳永紳來電，詢問是否能協助典藏一批即將因農地出售而面臨去處問題的畫作，蔡順仁了解李明彥的事蹟之後，深覺不能讓這位在地藝術家的火花熄滅，將上百幅遺作搬進高明寺收藏。

李明彥的作品〈人形棺系列之一〉。(記者林宜樟攝)

「朴子在地畫家用盡青春觸發的火花，不能就讓它熄滅」，蔡順仁表示，在獲得家屬無償捐贈典藏授權後，也積極聯繫嘉義縣文化觀光局與藝文界，希望能給予專業協助。

作品經由莊玉明等專家鑑析，確定李明彥的藝術價值與創作歷程；莊玉明說，李明彥是近代嘉義藝術家拼圖不可缺少的一塊，作品充滿生命力與律動感，是一位持續熱烈追求藝術的畫家，作品風格明顯，具當代感，「太可惜了！再多個10年給他，他應就會被看見，我們想辦法讓他被看見吧！」

李明彥的作品在高明寺展出。(記者林宜樟攝)

展覽共展出李明彥的15件繪畫作品及1件雕塑作品，涵蓋各時期代表作，包括1980年代中期靜物畫〈有紅蘿蔔的靜物〉，以及充滿生命張力的〈隨行〉、〈浮生〉、〈熾熱〉和〈人形棺系列之一〉等，將展出至明年1月4日。

