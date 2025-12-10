已故陸星喬任梁父親送醫 狂嗑8隻「壞死大閘蟹」中毒

喬任梁的父親因為吃了8隻死掉的大閘蟹，驚傳中毒送醫。（圖／翻攝自微博）





大陸已故男星喬任梁，在2016年離世之後，他的父親依舊在經營他的品牌，不過最近卻傳出壞消息，喬任梁的父親因為吃了8隻死掉的大閘蟹，驚傳中毒送醫，由於病情反覆，讓外界相當擔憂。

已故陸星喬任梁父親：「一共10個螃蟹，只有2隻新鮮嗎，（對 2到3個新鮮的。）」

吊著點滴，臉色蒼白躺在病床上，對著鏡頭虛弱到快說不出話，他的身分不是別人，就是已故男星喬任良的爸爸。為了不浪費食物，吃下家中冰箱內死掉的螃蟹，出現發燒嘔吐，等食物中毒症狀。

廣告 廣告

電視劇錦繡緣片段：「我本來心情還不好，我看你這傻樣，我心情好多了。」

與女星陳喬恩，在年代劇錦繡緣中，飾演愛而不得默默守護的深情男二。中國男星喬任良在2016年不幸過世後，一直由父親，堅持守住他一手創立的品牌。還曾經一度累倒送醫，這回又傳出食物中毒事件，也讓中國網友紛紛留言送暖，祝喬爸爸早日康復。



【更多東森娛樂報導】

●A-Lin突認被「大閘蟹包養」 曝2024年新變化

●丟妹爸賣大閘蟹遭檢舉來源造假供應商認錯依2罪起訴

●范冰冰奪金馬影后！回覆600則祝福 深夜嗑大閘蟹喊「幸福又懵」

