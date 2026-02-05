已故馬如龍49歲次子猝死 姊姊黃詠淇慟喊：像是再度滅頂

【緯來新聞網】已故演員馬如龍的次子黃人龍於2月2日心因性猝死驟逝，享年49歲。其姊黃詠淇今（4日）在臉書哀慟發文，形容弟弟的離世對家人如同「再度遭受滅頂之災」，尤其對其妻女而言更是失去了最堅實的依靠。

已故演員馬如龍的次子黃人龍心因性猝死驟逝。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

黃詠淇透露，弟弟生前身體健康，並無慢性病史，但2個多月前開始出現輕微過敏、腰疼及腳麻。1月26日他從日本返台後，身體急劇消瘦，並伴隨鼻子與牙齒疼痛。2月2日當天，黃人龍在黃詠淇陪同下前往診所進行體檢，當時的心電圖檢查顯示正常。



不料，黃人龍下午返家後，傍晚便被妻子發現暈倒在地，雖緊急撥打119並送醫搶救，最終仍未能等到體檢報告出爐，因心因性猝死宣告不治。黃詠淇哀慟表示，弟弟是家中性格最溫暖幽默的人，面對至親接連離去，內心破碎難以言喻，但會履行對父親馬如龍的承諾，毅然面對並照顧後續事宜，陪伴弟弟走完最後一段路，讓他安心與父親及博鈞相聚。



家屬表示，由於事發突然且時間緊迫，將不印製訃聞。黃人龍的靈堂設於桃園市孝澤園安靈會館3樓孝行廳，開放親友於上午11:00至晚上8:00前往祭拜，追思會則定於2026年2月12日（星期四）下午1點30分在桃園市美德廳舉行，儀式結束後將長眠於大溪一天山生命紀念館。

