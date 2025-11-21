已是慣犯！華裔網紅多次「吃霸王餐」遭逮 積欠高級公寓4萬美元租金

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國紐約布魯克林近日一名華裔網紅PeiChung，多次在高檔餐廳「吃霸王餐」，甚至試圖以照片、部落格曝光替代餐費，還向服務生暗示可提供性服務來抵帳。日前她再度在威廉斯堡一間餐廳使用相同手法時，被店員一眼識破。

畫面顯示，PeiChung坐在角落，先拍照上傳IG，接著走向廁所，隨後便一直在座位滑手機。 （圖／截自YT New York Post）

19日晚間，PeiChung在住家附近的澳洲風餐廳HoleintheWall點了煎鮭魚、培根蛋黃義大利麵及布拉塔起司沙拉，總額77美元，但菜上桌後她一口未動。店員透露，店長立刻認出她，並提醒若未付款無法將食物打包帶走，但PeiChung完全不理會。

現場畫面顯示，PeiChung坐在角落，先拍照上傳IG，接著走向廁所，隨後便一直在座位滑手機。餐廳不願驚動警方，但也無法讓她占位過久。店長甚至威脅要報警，她卻只冷回「請便」。最後店家將她的餐點及飲品全數收走，但她仍坐滿5小時才離開。店員指出，PeiChung顯然刻意藉此製造流量，她知道警方多半不願為這類糾紛耗費時間，越有人報警，就越能替她帶來新的拍攝素材。

事實上，PeiChung過去已因多次吃霸王餐遭警方逮捕。她上週更因在SeaThai和米其林義大利餐廳Misi用餐未付費而遭逮兩次。《紐約郵報》指出，她已被多家餐廳列為黑名單，甚至積欠威廉斯堡高級公寓超過4萬美元租金。

法院文件顯示，PeiChung自去年起就未再支付租金，欠款累積至今仍未清償。鄰居也爆料，她多次在住家外大吼大叫，在公共區域留下垃圾、破壞門板，甚至曾用紅色口紅將鄰居名字寫在門上，一連串脫序行為讓社區相當困擾。

