已是3個月內第2次裁員 亞馬遜因應AI浪潮大砍1.6萬人力

美國科技業巨擘亞馬遜集團，28日證實將要展開新一輪人力精簡，大砍1.6萬個職務，這是該集團自從去年10月，因應人工智慧浪潮挑戰推動企業文化改革，首度裁減1.4萬員工之後的第二輪裁員，且人力管理主管更表示不排除進一步進行組織精簡的可能性。

路透報導指出，雖然亞馬遜（Amazon）在全球有158萬名員工，但此次裁減的1.6萬人，占了集團內白領階級人數將近1成，且自從去年10月以來，亞馬遜透過兩階段人事精簡，已經裁減了3萬名員工，但是人力資源主管葛雷提（Beth Galetti），透過網路貼文表示目前尚未排除進一步裁員的可能性，認為某些團隊將會繼續「視情況而有所調整」。

新冠疫情爆發期間網路服務需求大增 推升科技業人力需求

葛雷提指出，亞馬遜的裁員具有必要性，目的在「減少疊床架屋、強化企業管控以及去除各部門的官僚習氣」，藉此提升企業營運效率與成績。

這是亞馬遜在3個月內第二度大規模裁員，該集團坦承，由於在新冠疫情大流行期間，網路購物行為導致需求暴增，致使該公司人力出現過度擴張的情形，不過葛雷提也表示，雖然並未排除進一步縮減人力，但是裁員並不會成為亞馬遜的常態，強調「營運層的計畫並非如此」。

亞馬遜內部信過早曝光 引發集團員工不安情緒

在亞馬遜28日正式宣布裁員之前，內部系統似乎因為設定錯誤，使部分旗下網路服務事業員工，在27日就接獲了通知信，除了將裁員的規劃稱為「黎明計畫」之外，也向遭到資遣的員工表達慰問，引發內部高度不安情緒。

報導指出，在上週於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會上，有企業高層指出，雖然有部分工作職務會在新的時代消失，但是同時也會有新的工作出現，其中有2名企業高階主管認為，人工智慧（AI）將會被部分企業當作裁員的藉口。

包括亞馬遜、社群平台Facebook母公司Meta以及微軟（Microsoft）在內的美國科技業巨頭，在新冠疫情大流行期間，都因為網路服務需求激增而大幅擴充人力規模，也因此近期紛紛進入人事調整的階段，除了檢視企業組織架構之外，也引進新的輔助工具，提升自動化作業的能力。

