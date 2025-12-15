已構成傾銷疑慮！對中國韓國進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品反傾銷調查

財政部宣布對冷軋扁軋非方向性電磁鋼品展開反傾銷調查。圖為中鋼鋼捲產品。中鋼提供



財政部關務署今（15）日表示，中鋼公司申請對韓國及中國大陸產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅，財政部依申請書所附資料，認定進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業之合理懷疑，即日起將展開反傾銷調查。

財政部表示，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議結果，於今天（2025年12月15日）公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

據了解，冷軋扁軋非方向性電磁鋼品主要用途為製作馬達、變壓器、穩壓器、繼電器及壓縮機等電器產品，是提升電動車馬達、無人載具、機器人、家電產品效能的關鍵材料。

關務署說明，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部依規定應於接獲通知隔日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部。

若經濟部認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知隔日起70日內，作成有無傾銷的初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

另外，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，致破壞反傾銷措施的救濟效果，中鋼公司也申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前90日內進口的貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分的認定結果。

關務署指出，本案冷軋扁軋非方向性電磁鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料之冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘（含）以上至0.715公厘（含）以下，並排除以頻率50赫芝、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特的鋼品。

利害關係人如欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料提供給關務署（台北市大同區塔城街13號）。

關務署進一步表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，得獲核定個別傾銷稅率，而我國廠商進口應課徵反傾銷稅的涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國之證明資料，經海關審核後，方得適用該廠商之個別稅率。

因此，若進口商欲向財政部就本案申請接受調查，建議通知相關交易之國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維護權益。

