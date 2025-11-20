已歇業「半日閑」民宿遭宵小光顧 竊走價值百萬金飾與現金

歇業多時的「半日閑」民宿，驚傳宵小闖入竊取價值百萬金飾與現金。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前澎湖縣政府顧問經營的民宿半日閑，疑涉佔用國有地、違章建築、違反農業用地興建農舍辦法等違規情形，遭澎湖縣政府依法執行斷水斷電，一直停業至今。不料卻引來宵小覬覦，以闖空門方式竊取上百萬元價值金飾與現金，警方逮捕2嫌，續追查幕後是否有一條龍式竊盜銷贓集團。

曾經是澎湖頂級民宿象徵的半日閑民宿，以往還經營下午茶，因海景不錯，曾經賓客絡繹不絕，但遭澎湖縣政府斷水斷電後就停業至今，下午茶移往馬公新店開設，生意持續火熱，而民宿美輪美奐建築物，則孤單矗立在鎮海鄉間小道之間，就在眾人逐漸遺忘之際，卻又傳出遭闖空門行竊，損失慘重的消息，再度喚起眾人沉睡的記憶。

根據了解，半日閑民宿遭宵小盯上，2人一組犯案，趁著民宿主人不在家之際，結伴入屋行竊，得手近百萬價值金飾與現金，似乎經過長期佈線觀察，並熟門熟路，部分金飾贓物已流入當舖，警方據報後迅速逮捕2名重要嫌疑人，並持續追查幕後是否有一條龍式竊盜銷贓集團方案，所以不願公開說明案情。

雖然警方迅速破案，並人贓俱獲逮捕2嫌，但對外界詢問，一律以「偵查不公開」為由，拒絕對外公開說明，只表示持續追查贓物流向及是否涉及其他竊案中。因此外界無法得知涉案人身分及手法、竊盜金額等，並了解白沙警分局因部分刑案偵查流程遭到澎湖地檢署及刑事局調查，出現寒蟬效應。

