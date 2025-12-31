已沒時間可浪費！美方籲台灣朝野支持國防特別預算 陳冠廷：國防部長可直接與在野黨溝通

民進黨立委陳冠廷（左）2025.12.31質詢僑委會委員長徐佳青（右），關於鏈結海外僑臺商與台灣產業共同發展。截自立法院會議直播



中國解放軍對台發動繞台軍演，但此時藍白立委卻在立院程序委員會第5度擋下「國防特別條例」，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾等國會議員高度關切，呼籲台灣各黨派必須放下分歧，立即通過並全面支持賴清德總統提出的「國防特別預算」，因為「已經沒有時間可以浪費了！」，對此，民進黨立委陳冠廷對此表示同意，1.25兆的軍購項目裡，確實很多是有急迫性的，例如海馬士、反無人機等系統，陳冠廷表示，執政黨應該與在野黨好好說理，與國民黨確實應該好好討論，也建議國防部長顧立雄與聯參高層可以直接與立委們溝通，會更詳盡。

廣告 廣告

中國解放軍12/29對台灣展開兩天代號為「正義使命-2025」的針對性軍演，多位美國聯邦參眾議員在社群平台表達關切並譴責中國。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾也直言呼籲「我們的盟友」台灣，必須放下黨派分歧，立即通過並全面支持賴清德總統提出的「國防特別預算」，因為「已經沒有時間可以浪費了！」對此，長期參與國防委員會的民進黨立法委員陳冠廷在立法院受訪時指出，同意韋克爾的說法，也差不多是時候了，是應該與國民黨好好討論，究竟在哪一個爭點上，讓他們覺得說不要把《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入議程討論。

陳冠廷指出，針對美國宣布的8項軍售當中的3500億，有一些項目會包含在匡列1.25兆的特別軍購預算上面，針對包括海馬士系統、或反裝甲的飛彈、無人機的系統等戰術系統，這些是有急迫性的，那必須要盡快完成整備，我們就這些細項開始展開跟這些在野黨的對話，如果在野黨對1.25兆有一些相關的異議的話，是不是從這些急需、迫切需要的部分，來去跟國民黨與民眾黨的委員們來討論。

陳冠廷也指出，執政黨也要跟在野黨立委們說明為什麼有急迫性，「我想開始說理、開始討論，把我們現在遇到的這些挑戰，來跟國民黨跟民眾黨來去說，我想這是有必要性的。」

陳冠廷表示，特別中共這一次對台演習，可以看到中共的整備，或者是跨區域的演練，「我不認為我們可以無視它、輕視它」，因為威脅是真實存在的。只要通過說明、對話，我們現在需要的是對內的對話，對於這些急需、迫切需要的武器裝備系統展開第一步的討論，至少讓他能夠進入議程裡面討論，討論包括海馬斯系統、反裝甲、無人機系統、戰術等系統，軟體上面的系統等。

陳冠廷強調，對於《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將採購的系統，包括海馬士多管火箭、反戰車飛彈、攻擊型無人機等系統，其實可以由國防部長顧立雄來去親自的跟在野黨的立委們說明，應該會更詳盡。「因為他是直接負責這些專案的，甚至不止是部長，還包含國防部相關聯參的軍職人員，都可以好好的跟所有的在野黨的領袖到立委，都可以來去說明，直接跟他們面對面溝通。

更多太報報導

中共無人機淡水河口拍台北101？ 國防部：無人機肯定沒進入24海浬

史上最接近！ 中共兩波火箭共27枚落南北24海浬內 國防部：未飛越台灣

總預算與特別預算再遭藍白封殺 政院：國防部752億受影響