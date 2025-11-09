已流入9縣市！市售雞蛋檢出「農藥超標」 彰化衛生局：已下令全數下架

彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋發現「鮮健蛋品洗選蛋」、蛋品溯源編碼「I47045」檢出芬普尼超標，衛生局已下令該批蛋品全數下架停售。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局抽驗蛋品，發現彰化文雅畜牧場生產雞出貨至鮮健洗選蛋場販售 「鮮健蛋品洗選蛋」、蛋品溯源編碼「I47045」被檢出芬普尼超標，產品已流向包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣等9個縣市全聯等通路，衛生局已下令該批蛋品全數下架停售。

彰化縣衛生局配合中央114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫抽驗，在縣內文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售之「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）（有效日期114.11.27、溯源標示：I47045-251023C）」檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.03ppm超標（標準：0.01ppm） 農藥殘留不合格。

衛生局表示，已於接獲通報時令鮮健洗選蛋場之蛋品先行全部下架停售，檢出芬普尼之同批號及相關蛋品全數回收，並通知9個相關縣市，包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣等縣市，進行預防性下架。農政單位接獲通報亦同步進行移動管制。

衛生局指出，應下架回收之蛋品溯源編碼為「I47045」，包括市售包裝蛋品：四日鮮蛋／10粒裝：有效日期114.11.23（I47045-251103C）；巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.12.08（I47045-251103C）。

大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.11.27（I47045-251023C）、及有效日期114.12.01（I47045-251027C）、有效日期114.12.04（I47045-251030C）、有效日期114.12.08（I47045-251103C）。

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.11.11（I47045-251023C）；富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.11.28（I47045-251030C）、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。

四季巨蛋（白殼）／10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）；香草園洗選蛋／10顆：有效日期114.11.25（I47045-251027C）及有效日期114.12.02（I47045-251103C）；鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝：有效日期114.12.01（I47045-251027C）及有效日期 114.12.04（I47045-251030C）、有效日期114.12.08、（I47045-251103C）。

農業處表示，彰化縣蛋雞場有900多場，每日產量約5萬箱，農業處在接獲通報後，已派員至該畜牧場針對飼料及蛋品進行檢測，未檢測出芬普尼超標。

