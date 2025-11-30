已獵殺960隻熊！北海道「焚化爐爆滿」還是燒不完 屍體放著腐爛

北海道今年已獵殺960隻熊，焚化爐火力全開也燒不完屍體。示意圖／Pixabay

今年在北海道和日本其他地區，熊的蹤跡頻頻出現，北海道今年已經獵殺了960隻熊，甚至有地區是正常數量的17倍之多，導致地方焚化爐不堪重負，許多熊的屍體開始用冷凍庫暫存，但還是無法消化，所以有些屍體用就地掩埋的方式，而有些熊的屍體已經開始腐爛。

據日媒北海道放送報導，北海道半個月前有監視器拍到一隻巨大棕熊，力氣大到能輕鬆推倒重達300公斤、裝有鹿肉的金屬捕獸籠，體型比捕獸籠還要大。直到11月25日，熊獵人在苫前町成功獵殺了一隻巨型棕熊，研判就是監視器拍到的那一隻。這隻巨大棕熊的身長1.9公尺，體重380公斤。

北海道南部的上之國町今年已經獵殺了104隻熊，去年只有獵殺6隻，今年的數量爆增了17倍之多。上之國町的相關單位表示，焚化熊隻的設備已經火力全開、不間斷的焚燒熊屍，但還是趕不上獵殺的速度。

上之國町農林課長杉野匡說，今年開始用冷凍庫暫存這些熊屍，但是冷凍櫃也只能塞得下一隻熊，經常還會爆滿。他說：「我們別無選擇，只能暫時將屍體放在冷凍櫃附近。我以前從未聽說過有人捕殺過這麼多熊。」

江差町的南部檜山清掃中心負責上之國町周邊5個町的垃圾處理，包含焚化熊屍在內，工作人員說去年一共處理了30隻熊屍，但今年才11月就已經焚化120隻熊屍，已經是去年的4倍了。

報導指出，焚燒熊屍的設備，每焚化1隻熊就必須使用100公升的煤油，去年的煤油用量共計3000公升，但今年已經超過了7000公升，成本翻了一倍，而且需要處理的熊屍數量太多，光是焚化趕不上被獵殺的速度。

南部檜山衛生處理場的上戶等場長說：「我們一天只能焚燒2隻熊屍，隨著時間推進，熊屍的數量越來越多，真的焚燒不完，熊屍也開始腐爛。」他指出，在這種情況下，只能找地方掩埋熊屍。

由於今年山裡的熊很難找到食物，所以才會紛紛出現在城市地區，酪農學園大學的佐藤喜和教授說，今年由於山區食物匱乏，熊出現在城市地區的田野和公園裡覓食。然而，隨著城市地區積雪增多，食物來源更加困難，他認為許多熊將在12月初左右進入冬眠狀態。



