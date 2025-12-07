已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向
表態角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子涉入校園衝突事件而引發社會關注。繼多次公開道歉後，賴瑞隆今（7）日透露，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。
賴瑞隆表示，身為家長，有責任深入了解並面對孩子的狀況；身為政治工作者，也應展現更成熟、願意處理問題的態度。賴瑞隆直言，今日會面讓他更清楚孩子之間的互動情形、家長的期望，以及後續應努力的方向。
賴瑞隆強調，接下來會持續與家長及學校保持良好溝通，並希望孩子能在更友善、安全的環境中成長。賴瑞隆也坦言，這段時間讓他與家人都有許多成長，自己面對事情的態度也會更加精進。
針對外界延伸的各種指控與詮釋，賴瑞隆呼籲，應到此為止，期望社會能還給孩子更多成長與學習的空間。
