已精準定位F-16戰機訊號位置 空軍司令部：將委專業團隊實施機體打撈

空軍司令部表示，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。（示意圖／報系資料庫）

空軍第5聯隊飛官辛柏毅上尉於6日晚間駕駛F-16戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，逃生後失聯至今。空軍司令部今（15）日表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。

空軍司令部指出，有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

