已經夠了！新北割頸案家屬再發聲：把善款給更需要的人

家屬希望外界把善款捐給更需要的人。（圖／東森新聞）





高等法院日前宣判新北某國中割喉案，嫌犯「乾哥」、「乾妹」分別遭判處12年、11年徒刑，掀起外界討論。遇害楊姓學生家屬短暫沉澱後再次發聲，期待外界將關心與援助散播給更需要的人。

每一份心意都深深銘記

楊爸爸、楊媽媽代表所有家屬，衷心感謝這段時間以來，各界所給予源源不絕的關懷、溫暖與實質支持，「每一份心意，我們都深深銘記在心，由衷地向大家致上最誠摯的謝意」。他們也特別感謝透過新北市政府「好日子愛心大平台」所聚近1425萬元的善款。

廣告 廣告

各界源源不絕湧入的善心，令家屬們備感窩心，但楊爸爸、楊媽媽強調，「我們所獲得的援助已足夠應付眼前的需求」，而為使社會資源能發揮最大效益，他們誠摯地懇請大家，能將這份寶貴的愛心，轉遞給其他社會上更迫切需要幫助的角落。

讓愛照亮更遠的地方

楊爸爸、楊媽媽續指，在這個社會中仍有許多孩子與家庭正默默地與困境搏鬥，他們或許尚未被看見，卻同樣渴望一份支持與溫暖，才能在艱難中看見希望。「我們衷心期盼這份來自大家的愛心能夠持續流動」，盼望外界透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中，讓更多的生命能感受到社會的溫暖與力量。

最後，楊爸爸、楊媽媽代再次代表家屬，感謝每一位伸出援手的朋友，「是你們讓愛不只停留，更能照亮更遠的地方，再次感謝大家的理解與無私奉獻」。





東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿