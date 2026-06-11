「已經太遲了...」韓團男星崩潰發文：家現在像地獄 認長期承受索求、發出無數訊號卻沒人看見

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GOT7泰籍成員BamBam今（11日）於社群平台罕見發表低落長文，吐露長期承受龐大心理壓力，引發粉絲揪心。（instagram/bambam1a）

「每一個笑容背後其實都藏著痛苦。我已經發出了無數訊號，但沒有人願意看見。現在已經太遲了，晚到無法修復。我需要一個家。」

韓國人氣天團GOT7成員BamBam稍早發布的最新社群貼文中無預警拋出令粉絲擔心的震撼彈。這篇全英長文，內容字字句句充滿壓抑與沉重，BamBam更在文中直言內心備受煎熬，甚至寫下「家現在感覺像地獄一樣」的絕望字眼。

GOT7 BamBam怎麼了？

過去始終給外界開朗、正能量印象的BamBam，這次罕見撕開脆弱面。BamBam在該篇貼文中坦言，自2024年開始，生活便徹底變調，再也無法回到過去的狀態。BamBam無奈表示：「我以為情況會慢慢好轉，但我一直都只是在逃避。」

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最讓外界揪心的是，BamBam透露自己長期處於被身邊人過度索求的狀態中。BamBam寫道，儘管周遭的人都說著希望他獲得幸福，卻仍私下不斷向BamBam索取更多，「讓原本正確的事情都變得像是錯的。」

BamBam說「家像地獄」背後原因？

這篇充滿負面訊號的貼文曝光後，隨即引發大批長期關注BamBam的粉絲們討論：「一個原本精神力很強的人說出這種話，真的讓人很不安。」「這些文字看起來像是在向外界求助，希望身邊的人能及時伸出援手。」「這不是第一次了，之前就看過類似的發文，感覺他真的需要好好休息。」

針對BamBam文中提到的關鍵字，網路上也出現多方揣測，部分網友由「家像地獄」「我需要一個家」等字眼，猜測BamBam可能正與家人面臨情感或溝通上的問題。也有網友懷疑，是否與新經紀公司的合作不順，或是排山倒海的工作量導致BamBam瀕臨崩潰。

不過，亦有熟悉BamBam近況的粉絲提出不同看法，指出BamBam近期頻繁往返韓國與泰國兩地發展，在泰國的工作行程滿檔，且經常與家人相處，因此認為引發心理低潮的原因，未必與家庭關係或思鄉有直接關聯。

目前BamBam仍未對該篇貼文進一步說明或澄清，也沒有回覆網友留言的種種猜測。然而粉絲們則持續湧入BamBam的貼文留下溫暖鼓勵文字，期盼BamBam能早日熬過這段低潮。

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