已經確定要參選新北市長？李四川否認：沒有宣布

台北市副市長李四川3日首度鬆口，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加。民進黨北市議員林世宗4日在市政總質詢詢問李四川，是否已表態要參選。李四川否認，「沒有宣布」。（張珈瑄攝）

林世宗也要李四川做好交接，再離開台北市；李四川允諾，沒有問題。（張珈瑄攝）

國民黨由新北市長參選人選備受注目，台北市副市長李四川3日首度鬆口，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加。民進黨北市議員林世宗4日在市政總質詢詢問李四川，是否已表態要參選。李四川否認，「沒有宣布」，是就主持人提的題目去答覆。 林世宗也要李四川做好交接，再離開台北市；李四川允諾，沒有問題。

林世宗說，副市長已經宣布表態要參選新北市長，這個訊息是否屬實。李四川回應，他沒有宣布，是主持人問他，如果他還在當黨的祕書長，看這個民調會叫誰選舉。林世宗問，所以李四川心中已經確定要參選新北市，對不對。李四川表示，他是就主持人提的題目去答覆。

林世宗表示，有定數就好，如果李四川要參選新北市長，他要給李四川恭喜、祝賀，但這次市政總質詢控怕會變成李四川的畢業典禮，李四川甚麼時候會準備請辭，甚麼時候要離職去新北市進駐。李四川笑回，「你還沒有請我。」

林世宗直言，如果李四川確認要到新北市，我們給予祝賀，但台北市還有很多重大案件，需要李四川釐清交代清楚後再去參選，譬如輝達、台智光、地面師等等，要做好交接清楚再離開台北市。李四川允諾，這個沒有問題。

