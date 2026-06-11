已經第5次！韓星酒駕還逆向狂飆遭判刑 急求饒喊：家人有生活壓力

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韓星孫承源酒駕還逆向狂飆遭判刑。（翻攝自X）

南韓演員孫承源曾在2018年因為第4度酒駕，在二審時被判處1年6個月有期徒刑，2025年不僅酒駕還逆向行駛遭警方逮捕，甚至還涉嫌指使女友藏證據，今（11）日一審判決出爐，他遭判處有期徒刑1年、當庭收押，孫承源則喊，「家人有生活的壓力，希望能在不羈押狀態準備二審」，但是遭到駁回。

綜合韓媒報導，孫承源在2025年11月在江邊北路逆行約2分鐘，且當時處於嚴重酒醉的狀態，他在2026年2月被起訴，遭逮捕時並進行酒測時，他的酒精濃度甚至超過吊銷駕照標準的2倍。

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孫承源甚至在警察調查中說謊，稱是「代駕司機把車丟下離開」，還指使女友藏匿行車記錄器。法院認為，孫承源的罪行嚴重，鑑於他存在「潛逃風險」，所以決定羈押孫承源。

孫承源也在當天提出上訴，他表示，「我對自己的錯誤行為感到懊悔，如果我被拘留，家人有生活上的壓力，因此希望可以在不羈押狀態準備二審」，但是他的請求遭到駁回。

據了解，孫承源已經是第5次酒駕，2015年他曾因為2度酒駕被處分，之後又在2018年酒駕撞上計程車，當時法院便用俗稱「尹昌浩法」的《特定犯罪加重處罰法》判處他1年6個月有期徒刑，他也因此成為南韓演藝圈首位適用該法遭判刑的藝人。

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