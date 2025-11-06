姊妹淘

「已經結婚了，卻還是忍不住對另一個他動心…」 掉進情感難關該怎麼挽救自己？

張嘉紋 綜合報導

在婚姻中，突然對另一個人產生心動的感覺，其實比我們想像中更常見。這種情況往往讓人充滿罪惡感與矛盾，但與其自責或逃避，不如靜下心來，好好面對自己的內心。

先別急著行動，給自己一點時間

當心動的感覺來臨，第一步不是急著做決定，而是先讓自己冷靜下來。建議你可以：

將現在的心情寫在日記裡，過一週後再回頭看

設定一個「冷靜期」，比如給自己一個月的時間不做出任何決定

每天花10分鐘靜坐，觀察自己的情緒變化

這種感覺可能只是暫時的情感波動，或是婚姻中某些需求未被滿足的投射。試著問自己：這個人吸引你的是什麼？是新鮮感、被理解的溫暖，還是婚姻中缺少的關注？

（圖片來源：Pexels）
誠實面對婚姻中的狀態

心動的出現，有時是婚姻關係的警示燈。不妨用具體的方式檢視現在的婚姻：

列出最近一個月，你和伴侶的獨處時間有多少

回想上一次深入談心是什麼時候

思考在現有婚姻中，哪些需求沒有被滿足

很多時候，外界的吸引力之所以強烈，正是因為現有關係中失去了某些重要的連結。

劃清界限，保護你的選擇

在情感混沌的階段，更需要理智的界限。具體做法包括：

避免單獨見面，如有必要請選在公開場合

減少私訊聊天的頻率，保持話題在正常範圍

刪除對方的聯絡方式，給自己空間思考

告訴自己：「現在不是適合的時機」

記住，心動可能是一時的感覺，但婚姻是你親手建立的承諾。

（圖片來源：Pexels）
把能量放回該經營的地方

與其把心思放在新對象身上，不如試著重新投資在你的婚姻中：

每週安排一次「約會夜」，重溫戀愛時光

每天抽出30分鐘，不碰手機，專心陪伴彼此

試著學習新的溝通技巧，例如「我感覺...」的表達方式

重溫舊照片，回憶當初相愛的理由

真誠地溝通彼此的需求，也許會發現關係中還有許多未被發掘的可能性。

必要時，尋求專業協助

如果發現自己無法處理這樣的情感，或婚姻中的問題已經存在很久：

可以尋求專業婚姻諮商師的協助

參加婚姻成長課程或工作坊

閱讀相關書籍，了解關係經營之道

找信任的長輩或朋友傾訴

專業的第三者能提供客觀的建議，幫助你們梳理複雜的情感。

 

每個人在婚姻中都可能面臨誘惑，重點不在於會不會心動，而在於如何智慧地面對這樣的情感。給自己空間思考，但也別忘記當初為什麼選擇身邊這個人。你的每個決定，都值得在清醒的狀態下做出，而不是被一時的情感沖昏頭。

無論最終的選擇是什麼，最重要的是對自己的誠實，以及對相關當事人的尊重。婚姻是條需要不斷學習的道路，而這次的心動，或許正是讓你重新認識自己與關係的契機。

 

