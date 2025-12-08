已經跟成龍一樣「愛國了」 甄子丹指香港需隨中國暫停上映不合適的日本電影
11月29日，日本「流行天后」濱崎步站在上海燈光璀璨的舞台上，她在零觀眾的館場演唱。（圖片來源／濱崎步臉書）
港媒、《紐約時報》與《CNN》報導，由於日本首相高市早苗發表台灣有事的言論，引起中國強烈反應，中日政治緊張局勢加劇，中國近期暫停多部日本新電影的上映，並推遲「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」、「工作細胞」等熱門動畫電影的上映，此舉影響中日文化交流，也顯示外交爭端已蔓延至電影、歌手演唱會等娛樂業。
中國政協委員甄子丹附和北京的說法
中國外交部在11月25日的記者會上，有記者提問，過去2週，中日關係持續惡化，中國政府已暫停對日本電影在中國上映的審批流程，相關電影與演出暫停上映的情況會持續多久？發言人毛寧沒有正面回答這些提問。
約2周後，香港武打巨星、中國全國政協委員甄子丹附和說，香港需跟隨中國，暫停上映不合適日本電影。
港媒《am730》報導指出，立法會選舉於12月7日舉行，全國政協委員、動作巨星甄子丹到會展票站投票，他希望新一屆議員可推動電影業發展，談及中日關係惡化，他認為香港需跟隨內地將不合適的日本電影暫停上映。
甄子丹在投票後見記者，指希望選出愛國愛港的議員。他期望新一屆議員更支持電影業發展，例如爭取更多資金、資源上的支持，令他們更好製作電影，尤其是保留香港電影的特色。
鬼滅之刃仍在中國上映，票房近6億
不過，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」11月14日在中國上映，首日票房高達1.17億元人民幣，突破《灌籃高手》紀錄，刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄，上映4天都是中國電影票房冠軍，占中國票房61.9％，至12月5日累計票房約為5.78億元人民幣。
全國政協委員、動作巨星甄子丹到會展票站投票，他在投票後見記者，指希望選出愛國愛港的議員。（圖片來源／甄子丹臉書）
不同於甄子丹關心日本和香港電影，另一位香港巨星周潤發聚焦香港惡火，11月29日，他出席香港舉辦的MAMA頒獎典禮時，為香港宏福苑大火的罹難者發聲祈福，中間一度哽咽到無法說話，全場熄燈，默哀30秒。他以3種語言粵語、中文、英文，希望在場所有觀眾起立，「親愛的朋友們，請你們慢慢起來，為我們大埔的居民送上衷心的祝福。」
至少30位日本藝人在中國主要演出和粉絲見面會被取消
不只日本電影被中國推遲或是禁止上映，日本藝人也遭殃。根據美國媒體《CNN》根據主辦公告統計，近日至少有30位日本藝人，包括流行巨星濱崎步，在中國主要城市的演出和粉絲見面會已被取消。
其中，11月29日，日本「流行天后」濱崎步獨自站在上海燈光璀璨的舞台上，她的歌聲在空蕩蕩的場館內迴盪，最引人矚目。原本可以來14000位觀眾的體育館空蕩蕩，原來是因為在開唱前一天突遭主辦方以「不可抗力因素」為由取消。
濱崎步面對零觀眾，從頭唱到尾
近幾周來，這種含糊不清的解釋對在中國舉辦日本文化活動的組織者來說已是司空見慣。
但是為了200位日日夜夜為準備演唱會而努力工作人員，敬業的濱崎步仍然決定在零觀眾的情況下，「從第一首演出到安可曲」，給粉絲一個交代。
11月30日晚間，她在Instagram發布「無人演唱會」照片，聲稱「雖然面對1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」，她的貼文也寫道，這場不同尋常的演唱會已成為她最難忘的經歷。
即使演唱會遭無預警取消，濱崎步也沒有絲毫抱怨，反而展現罕見的寬容與善意。她表示：「我無意對我不了解的事情發表評論。我只是深感遺憾，沒能讓大約100名為此次演出付出辛勤努力的中國工作人員，以及其他100名工作人員、舞蹈演員與樂隊成員參與。讓我難以置信。」
