已羨慕！ 新疆中小學9天「雪假」 雪場迎旺季

大陸多地進入冰雪旅遊旺季，新疆9天「雪假」帶動中小學生湧入滑雪場，單日接待量突破六千人；東北霧淞等冬景也吸引大批遊客。各地戶外雪場加速開放，從北到南掀起全民滑雪熱潮。

已羨慕！新疆中小學放9天「雪假」，當地雪場迎來旺季。（圖／東方衛視）

大陸多地已進入冰雪旅遊旺季，新疆中小學生獲得9天「雪假」後紛紛湧入滑雪場，單日接待量突破6200人次，9天累計突破5萬人次。與此同時，東北地區的霧淞等冬季美景也吸引大批遊客前往。從北到南，各地戶外雪場加速開放，掀起了一股全民滑雪熱潮，南方地區如浙江杭州也開始造雪，讓當地民眾能就近體驗滑雪樂趣。

隨著大陸新疆阿勒泰和烏魯木齊等地區的中小學生從11月29日起陸續獲得共9天的「雪假」，當地滑雪場迎來了旺季。烏魯木齊白雲滑雪場人員姜俊如表示，僅12月1日當天，遊客接待量就已經突破6200人次，其中中小學生突破了3000人次，整個「雪假」9天時間，雪場接待量突破5萬人。除了新疆，吉林也有5天的「冰雪假期」，這讓許多大陸網友感到十分羨慕。

浙江杭州的高山滑雪場也已開放，成為大陸華東地區較早開放的戶外雪場之一。一位杭州家長表示，去年帶孩子來玩過滑雪，孩子也比較喜歡，看到這麼大的雪場，今年冰雪季開始了，他們馬上就帶孩子來玩。生仙里國際滑雪場總經理路彥峰表示，他們預計在12月中下旬，根據天氣情況，會將初級道、中級道還有嬉雪樂園隨著造雪全面開放。人造雪的目的就是要讓大陸南方的民眾也能就近滑雪。

黑龍江大興安嶺地區氣溫已降至零下25至零下30度，當地一處河段因地熱終年不結冰，蒸騰的水氣遇冷凝結，為兩岸樹林增添潔白素妝，形成宛如仙境的「十里畫廊」，勾勒出北國風情的冬日畫卷。而吉林則出現霧淞，樹枝凝霜掛雪，輕紗般的雲海在山間流轉，如夢似幻，仿佛踏入童話秘境，這些冬季美景吸引了大批遊客前往觀賞。

