已與李會面 侯友宜：大家放心啦

新北市長侯友宜（右二）與副市長劉和然（右三）26日視察三重區永福國小人行環境改善成果，針對國民黨新北市長人選一事回應媒體詢問。（張鎧乙攝）

外傳藍營新北市長熱門人選台北市副市長李四川26日表示，自己從未爭取這個位子，但如果黨需的話願意承擔。（孫敬攝）

新北市長選舉藍營熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然由誰出戰？市長侯友宜態度如何？各界高度關注。國民黨新北市黨部主委黃志雄25日強調，本周一定安排李劉會面；黨祕書長李乾龍也說，正研議侯、李、劉協商。但據本報掌握，其實侯、李日前已當面交換意見，兩人相談甚歡，達成「一定要贏」的共識，兩人都認為國民黨必須繼續執政新北，才有利新北、台灣的未來。

據悉，「侯李會」過程中，面對外界形容「李劉之爭」，李四川表明他從未「爭」取參選新北市長，若國民黨認為必須由他參選，他義不容辭承擔，若黨提名其他人，他也一定全力支持，「我立場始終如一，不曾改變」。

廣告 廣告

據悉，李還進一步表明，若劉和然可贏民進黨參選人蘇巧慧、民眾黨參選人黃國昌，他非常樂見，也願意全力支持劉，因此不存在「李劉見面協商」的問題；若劉或黨部要多辦幾次民調，他都贊成。

國民黨認為年底新北市長選舉的過程及結果，會牽動其他縣市長選舉、2028年總統大選及台灣未來政局，絕對輸不得，因此「打贏新北市長選戰」、「延續國民黨新北執政」是藍營布局選戰最重要、甚至是唯一的前提。

對於黨部屢拋「李劉會」、「侯李劉協商」，據指出，李、劉常在行政院會碰面，甚至侯親赴行政院會也會與李碰面，侯、李也因市政等業務不時電話聯繫。對於外界指侯李有「心結」，兩人都深不以為然。

據指出，李四川18日赴美休假前，除了與侯見面，也與黃志雄見面，黃表明等李25日返台後想安排「李劉會」；但李認為他並未爭取參選，對該安排持保留態度。

對於藍營基層焦慮，侯友宜昨受訪強調「請大家放心啦！」大家都是共事多年的老同事、老朋友，彼此常聯繫、溝通順暢，「這不是什麼問題」；黨內將依既有節奏與程序推進協調，「大家好好團結往前走」。

劉和然受訪說，若選舉過程影響市政進步，甚至破壞彼此情誼，「是非常不值得的」，因此由地方黨部依黨內機制與期程負責溝通協調人選，預計本月底前完成；他尊重及配合黨的安排與節奏，沒有預設立場，3個原則就是以勝選為最終目標；過程須公平；黨候選人出爐後，全黨一定團結一致，為勝選共同努力。

李四川昨受訪說，他從未爭取這個位子，若黨需要的話願意去承擔；不管是劉或侯，他在行政院院會常見面，沒有一定要決定一個時間見面，選舉還是要勝利，這部分交由黨協調。媒體追問是否跟劉見面？李說，因25日才回國，目前沒接到黨部通知。