已與江啟臣協調台中市長初選？楊瓊瓔這樣說

針對台中市長黨內初選，國民黨主席鄭麗文今（7）日出席市黨部黨慶時表示，一定會做好協調工作，圓滿替市民選出最優秀而且最強的參選人。外界關心藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣的是否已進行協調。對此，楊瓊瓔受訪時回應，目前還沒談到這件事。





國民黨今日在中央公園舉行台中市黨部黨慶活動，包含黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔與黃仁等人出席，而楊瓊瓔也在活動中短暫接受媒體聯訪。

楊瓊瓔表示，今天是131週年生日，看到這麼多好朋友一起來祝賀，這是國家的福氣。記者追問，關於盧秀燕與鄭麗文似乎多個場合並未碰面，有可能是「后不見后」的情況，是否「互有心結」一事，楊則說，不會啊，國民黨都是大團結，今天太高興了，大家一起團結。

至於是否已與江啟臣協調市長初選一事，楊瓊瓔則說，「沒有啦，還沒講到這個，我們今天就是祝國民黨131週年生日快樂」。





