已花627億造艦 美國海軍腰斬星座級巡防艦計畫

美國海軍部長費倫（John Phelan）26日透過社群宣布，海軍將終止已耗費20億美元（約新台幣628億元）的星座級巡防艦後續造艦計畫，將專注研發能更快量產的低成本替代方案。

美國海軍2020年宣布義大利芬坎蒂尼集團（Fincantieri）贏得星座級巡防艦計畫FFG(X)競標，其義法合作開發的歐洲多用途巡防艦（FREMM），將成為星座級的「藍本」在美國生產60-70艘。但這項總投資220億美元（約新台幣6916億元），被寄予重塑美國海軍戰力厚望的重要計畫，卻開始不斷蒙上陰影。

星座級原計畫利用已成熟的FREMM設計，同時達成降低成本、大量生產與快速執行專案的目的。但美國政府問責署(GAO)日後指出，海軍無視設計不夠成熟便貿然投入生產，導致星座級「首艦還在生產，海軍就改變設計」。

美國海軍多次變更設計及需求，造成星座級每艘造價從不到9.5億美元攀升到15億美元，與FREMM的通用性也從85％崩跌到15％，幾乎等於全新設計。更致命的是，修改後星座級航速過慢難以跟上艦隊，艦體甚至失去升級冗餘，海軍等於在建造「生產即過時」的戰艦。

海軍部長費倫強調，他上任時即明確表示，不會花費任何無法強化戰備或贏得勝利的經費，除了建造中的2艘星座級艦艇將繼續生產及服役外，首批剩餘未生產8艘及預訂12艘已全數停止建造。海軍將重新檢討設計並生產73艘小型水面作戰艦艇，其經費希望由國會已撥付的星座級剩餘76億美元（約新台幣2390億元）支應。

