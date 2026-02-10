已起飛！政院證實：鄭麗君與楊珍妮間晚率團赴美 將簽署ART

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總代表楊珍妮今（2/10）晚再度出發赴美，預計簽署「台美對等貿易協定」。廖瑞祥攝



外傳我台美對等關稅談判團隊農曆年前將再赴美國並簽署「台美對等貿易協定（ART）」，行政院台美經貿工作小組今（2/10）日晚間證實，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總代表、政委楊珍妮今晚已經出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（ART）進行最後會議。

台美經貿工作小組指出，談判團隊欲達成的目標包括，維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

廣告 廣告

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）。

更多太報報導

【圖多】谷立言赴總統官邸迎新春！與賴清德一起「擼狗」笑開懷

泰國大選當天投票後抵台 皮塔談修憲：政府無法奪走人民希望

「台灣有事就是日本有事」的焦慮 作家：「潤日潮」是理解中日的風向球