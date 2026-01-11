已近２百人死 伊朗血腥鎮壓 川普準備出手

伊朗反政府示威潮延燒，街頭動盪如戰時，政府部隊展開鎮壓，已近兩百人死亡。（路透）

本報綜合外電報導

伊朗示威潮延燒至全國，政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其中一名女子稱她看見一家醫院內「疊滿遺體」。美國總統川普指出，美國已「準備好提供協助」。伊朗則警告華府，將對任何攻擊採取報復行動。

德黑蘭街頭十日夜間再度響起反政府口號，儘管當局在網路斷線掩護下展開致命鎮壓。這場三年來規模最大的反伊斯蘭政權運動，目前似乎沒有止歇跡象。根據一名六十多歲女子和七十歲男子描述，他們在八至九日看見大批民眾不分年齡走上德黑蘭街頭，並表示安全部隊九日晚間持軍用步槍殺害「許多人」。

這波示威潮去年十二月二十八日從德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了三十日至少有十所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至超過一百座城市，已成為自一九七九年伊斯蘭革命掌權以來，伊朗神權當局所面臨的最大挑戰之一。

國際特赦組織表示，正分析「令人不安的報告」，指自八日以來安全部隊加強對示威者非法使用致命武力，導致更多傷亡。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」指出，抗議活動已造成近二百人死亡，另有超過二千三百人遭拘留。

川普近日一再揚言介入伊朗局勢，並警告德黑蘭當局勿對示威者動用武力。他在自家社群平台真實社群發文聲援示威者表示，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」

前一天川普才強調伊朗正陷入「大麻煩」，並重申可能下令採取新的軍事行動，同時警告伊朗領導人：「你們最好不要先開槍，否則我們也會開槍。」

知情人士透露，以國對美方可能介入伊朗局勢抱持高度戒備。以國總理尼坦雅胡與美國國務卿盧比歐也通話討論了美國介入伊朗的可能性；一名美國官員證實此事。

尼坦雅胡強調，如果伊朗試圖襲擊以色列，將面臨嚴重後果。

伊朗國會議長卡利巴告訴國會，伊朗已警告川普，美國若發動任何攻擊，德黑蘭將視以色列及區域內美軍基地為「合法目標」並展開報復反擊。