已逐漸回暖卻仍有狀況！全台再有35人「無預警倒下命危」

天氣近來已逐漸回暖，但全台仍有不少「非創傷性OHCA」的狀況，據消防署今（12日）公布的統計數據，全台昨天再添加35件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）報案。根據消防署統計顯示，從去年12月31日至昨天為止共有431起相關事件，但尚無證據顯示均與天氣寒冷有關；消防署呼籲民眾使用電暖器或瓦斯暖爐時要避免一氧化碳中毒，勿於室內或通風不良場所使用，在使用瓦斯熱水器時要注意保持通風， 若洗澡時會頭暈、想吐、四肢無力或意識不清，可能一氧化碳中毒，需立即關掉熱水器跟打119求助。

本週氣溫走勢。（圖／中央氣象署）

11日全台再添35人「非創傷性OHCA」送醫搶救。（圖／送醫示意圖，中天新聞）

