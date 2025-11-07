已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。
王鴻薇在臉書提到，交通部長陳世凱今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語，但是根據交通部觀光署統計，今年1至8月累計來台旅客僅545萬人次，出國達1261萬人次，觀光逆差達達716萬人次，到9月觀光逆差更達805萬人次。
數據顯示，113年統計國人出國旅遊消費總支出為9358億元，國內旅遊總支出僅有新台幣5158億元，造成旅館、交通等產業都受波及。光今年1至9月，就有107年至今累計更高達300家，不只是觀光產業的危機，更造成相關從業者家計受到影響。
因此，王鴻薇質詢時不斷詢問交通部長和觀光署長，「目前國旅還有沒有救？」她狠酸，賴清德總統上任1年多來，在經歷了大罷免大失敗、團結十講、美國關稅談判未果等種種事件後，終於想到我們的國旅產業了。
王鴻薇嘆，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起國旅現狀，但國旅在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？她認為賴清德總統和交通部長陳世凱應該務實了解問題，而不是只撒幣補助，否則無法建立國內良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。
其他人也在看
豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元
受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。自由時報 ・ 2 小時前
澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月1台灣好報 ・ 4 小時前
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 2 小時前
補充保費新制政院踩剎車！徐巧芯：若有誠意應明確宣布停止推動
衛福部擬調整健保補充保費收取模式，但卻引發強烈反彈，行政院6日緊急喊卡。國民黨立委徐巧芯今天（7日）表示，「暫緩」只是讓民意被冷卻，「停止」才是正視錯誤政策的開始，行政院若真有誠意聽取社會聲音，就應該明確宣布該方案已不再考慮、永久停止推動。中天新聞網 ・ 18 小時前
宵夜吃完烤物喉嚨怪怪的？醫揭「4件事」害的 冰飲千萬先別碰
聚餐、宵夜吃完烤物，心滿意足但喉嚨卻開始抗議了？喉嚨卡卡、癢癢的，甚至有點痛？耳鼻喉空軍醫師王曜指出，這是很多人都會經歷的「烤肉後副作用」，來看看原因吧！ 讓你鎖喉的四大元兇 1、煙霧瀰漫的空污攻擊烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。2、燥熱上火的食物重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾痛。 3、高溫＋缺水的雙重打擊長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。4、high翻天的用聲過度烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。 KO喉嚨不適 4招實用解方 1、補足溫潤水分，打好修復基礎持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤；蜂蜜水也有助於舒緩不適。避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感2、調整飲食策略，清淡滋養避免辛辣、油炸等刺激性食物。選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。3、遠離雙重煙害，創造呼吸空間盡量選擇上風處，避免濃煙。遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。4、善用舒緩小物，即時救援使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。常春月刊 ・ 7 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 2 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 主演出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（左）、宋芸樺（右）一同出席開心合影留念。中央社 ・ 3 小時前
板橋耶誕城該廢？洪孟楷建議「這兩招」升級
[NOWnews今日新聞]綠委蘇巧慧將代表民進黨參選新北市長，她日前受訪提到，新北耶誕城已經舉辦14年，但卻造成板橋人大塞車，應該重新思考該活動。國民黨立委洪孟楷建議，新北市政府參考日本東京都廳的作法...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
鯊鯊主播高級酸/接任主委後首專訪！吳宗憲談藍轉型
本週酸言酸語:小姐這是我的名片中天新聞網 ・ 1 小時前
大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力
即時中心／顏一軒報導高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，高雄市長陳其邁今（8）日出席活動，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。陳其邁指出，去年彌陀漁港總產值約4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。民視 ・ 2 小時前
藍白合「基隆模式」能全台複製？盤點5縣市合作潛力高
【記者邱筠媜／台北報導】2026選舉將近，民眾黨近來積極推動「聯合政府」，並擴及地方政府合作，其中以基隆市國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳的「基隆模式」最受矚目。民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文均肯定基隆為藍白合示範區，可供其他縣市參考。不過，文化大學國發所兼任教授曲兆祥認為，若想把「基隆模式」推到全台22縣市，這個想法有點「羅曼蒂克」，應瞄準合作機會高的地區，例如宜蘭縣等「4個縣市」有機會藍白合。藍營幕僚則建議，新竹市可由民眾黨續任市長、國民黨任副市長，不過，若競爭激烈，跨黨派合作恐導致資訊外洩，對市政推動不利。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
李四川曝輝達進駐新時程！市府與新壽完成審查 最快下周解約
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18用地，台北市副市長李四川今（8）日透露，市府與新光人壽的會計師已完成審查程序，下周一將向議會報告，若周三大會順利通過，新光人壽臨時董事會同意後，雙方最快可在下周五前簽訂解約協議書。中天新聞網 ・ 1 小時前
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 5 小時前
日職》「100多人搶9個位置」 陽柏翔揭露日本高校野球競爭激烈
20歲的日職樂天金鷲台灣小將陽柏翔，昨天在亞洲職棒交流賽對韓職KT巫師跑出內野安打，今天賽前他說，很久沒在台灣比賽，昨天太想要表現，導致身體有點僵硬，沒辦法打出好球，希望今天可以擊出漂亮的安打。陽柏翔是台東阿美族人，173公分的他是內野手，國中畢業赴日本茨城縣明秀學園日立高校讀書打球，他的目標很明確自由時報 ・ 1 小時前
Mandy當後媽照顧大S小孩零抱怨 許蓁蓁現身揭閨密真面目
許蓁蓁3月產下女兒「小珍珠」，5月與老公飛北京參加好友「Mandy」馬筱梅與汪小菲的婚禮。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，談到開「珍珠畫室」的草創時期，就與Mandy結下緣分，「我開畫室她就來畫畫，跟她認識7、8年了」，兩人從一開始就很合拍，她稱讚Mandy雖然外型亮眼，個性卻超Man自由時報 ・ 5 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 3 小時前
北市中山區出事了！公車撞施工告示牌釀3傷
台北市中山區今（8）日上午10時40許發生一起驚險的交通事故，一輛643路新店客運於四平街與松江路的交叉路口，疑似速度過快自撞路面施工告示牌，事故共造成3人受傷，包括一名44歲女性及兩名6歲幼童，送醫傷者意識皆清醒。中天新聞網 ・ 2 小時前
千萬刷手現身！ITF國際旅展首日 狂買3千張住宿券
全台最大規模的「ITF台北國際旅展」今天（11/7）至11月10日登場，台灣觀光協會表示，首日入場達6.3萬人次，較去年成長8.87％，買氣搶搶滾，其中老爺酒店集團更出現「千萬刷手」，一次買了3000張住宿券。太報 ・ 19 小時前
伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球
（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣羽球天后戴資穎昨晚拋出退役震撼彈，許多球迷不捨獻上祝福，陪著戴資穎征戰國際賽場逾10年的教練賴建誠透露，很替她開心，因為不用再煩惱練球。中央社 ・ 4 小時前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 6 小時前