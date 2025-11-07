已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了

賴清德總統出席2025 ITF台北國際旅，喊話要國旅加油。（圖／郭吉銓攝）

ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。

王鴻薇在臉書提到，交通部長陳世凱今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語，但是根據交通部觀光署統計，今年1至8月累計來台旅客僅545萬人次，出國達1261萬人次，觀光逆差達達716萬人次，到9月觀光逆差更達805萬人次。

數據顯示，113年統計國人出國旅遊消費總支出為9358億元，國內旅遊總支出僅有新台幣5158億元，造成旅館、交通等產業都受波及。光今年1至9月，就有107年至今累計更高達300家，不只是觀光產業的危機，更造成相關從業者家計受到影響。

因此，王鴻薇質詢時不斷詢問交通部長和觀光署長，「目前國旅還有沒有救？」她狠酸，賴清德總統上任1年多來，在經歷了大罷免大失敗、團結十講、美國關稅談判未果等種種事件後，終於想到我們的國旅產業了。

王鴻薇嘆，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起國旅現狀，但國旅在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？她認為賴清德總統和交通部長陳世凱應該務實了解問題，而不是只撒幣補助，否則無法建立國內良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。

