已過8個月 網疑「基隆－石垣島渡輪」涼了？官方公告曝

從台灣基隆直航日本石垣島的渡輪「八重山丸」，消息釋出後至今已過約8個月，近日鄉民提問，2025年10月說11月要啟航，接著又說年底，2026年又說最快1月底，好奇「基隆石垣島渡輪是不是涼了？」根據官網資訊，目前完成度已達9成，文件流程也分別在進行，最慢農曆春節前開航。

基隆石垣島渡輪 2025中旬引發關注

2025年6月「基隆-石垣島」航線成為討論話題，日本沖繩縣石垣市為開闢基隆－石垣海運固定航線，與台灣業者華岡集團合作；日本的船務公司「商船やいま」首先公布，「YAIMA MARU 八重山丸」渡輪預計當年9月開通，估每週提供3個來回船班，一趟約需7小時。

基隆到石垣島的渡輪航線，單趟時間預計7小時。（圖／翻攝自yaimaline官網）

2025年8月，台灣的華岡集團表示，因為整備工程增加，為了提供旅客更好的搭乘品質，「八重山丸」首航延至10月中或10月底，但已確定，渡輪共可搭載545名旅客，設有皇家套房、豪華套房與標準房。當年10月，華岡集團總經理表示，內部整備工程還在進行中「會往後延一點，預計11月底」，但仍需看工程進度而定，強調會「盡全力趕工」。

基隆坐船到日本 艙內房型已釋出

2025年12月，華岡集團公布最終票價，最貴的「皇家套房」有1張雙人床，每人單程1萬500元；而「豪華套房」則是2張單人床，每人單程5600元，至於家庭房則是通鋪，每人單程同樣是5600元。

「基隆-石垣島」渡輪票價出爐。（圖／華岡集團提供）

標準房部分共分為A、B、C、G四款房型，價格落在2800至4900元，最便宜的是「標準房G」，總共3間，每間可容納15人，每人單程只要2800元。以上票價皆不含碼頭服務費及其他稅金；當時官方也表示，將力拼2025年底首航。

基隆石垣島渡輪時間？目前公告「最慢農曆春節前」

時至2026年2月，民眾於社群平台發文指出，「八重山丸」原本10月說11月要啟航，然後到12月，接著最快1月底、最慢農曆年前會啟航，如今已距離春節不遠，質疑「石垣島渡輪是不是涼了？」

關於渡輪最新動態，根據官網公告，業者指出開航不斷延期主因，是客艙內的工程還沒完成，目前完成度已經9成，文件流程也分別在進行，最快1月底、最慢農曆春節前開航，開航初期會提供優惠價，最便宜每人單程2000元（未稅）。

