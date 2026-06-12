已達「極好協議」? 川普: 很快赴歐簽約 伊打臉 : 純猜測 「畫紅線」議題絕不讓步

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普表示，由於與伊朗將達成和平協議，所以緊急收回對伊朗轟炸的命令。圖為美軍B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機。 圖：翻攝自 @Globalsurv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普以美伊談判有進展為由，取消了 11 日對伊朗的打擊行動。他還說，美伊有望於近期在歐洲簽署協定。但是伊朗的口風與川普不一樣。

伊朗外交部發言人巴加埃告訴伊朗官媒《伊通社》（IRNA），有關伊朗與美國達成最終協定的報導「純屬猜測」，並表示德黑蘭尚未就任何協議做出最終決定。

巴加埃表示，卡達和巴基斯坦積極斡旋，但美國的行動正在影響外交進程。巴加埃說：「從一開始，談判的進展情況對我們來說就很清楚，大部分文本已經敲定。然而，美國人卻不斷改變立場。」

廣告 廣告

伊朗外交部發言人巴加埃 。 圖 : 翻攝自長安街知事

他還補充說，伊朗「已經證明，在它劃定的紅線問題上絕不妥協」。他強調說：「到目前為止，伊朗尚未就任何協議做出最終決定。」他還表示，由於美國的行動，荷姆茲海峽的局勢變得更加不安全。

川普 11 日時表示，他取消了數小時前預告的對伊朗的空襲，因為與伊朗達成的協議的「最終細節」已經獲得批准。他說：「鑒於與伊朗伊斯蘭共和國的討論已提交至伊朗最高領導層並獲得批准，作為美利堅合眾國總統，我已取消今晚原定對伊朗的空襲和轟炸。」

美國總統川普。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

在白宮記者會上，川普還就伊朗問題表示 :「已經達成了極好的協議」，並稱相關檔已進入最後定稿階段，未來幾天內有望最終敲定，並即將簽署。他還表示，協議可能在歐洲簽署，時間可能在本週末，美國副總統范斯將出席。

川普稱，一旦伊朗方面簽署協議，荷姆茲海峽就會開放。他還說，協議將確保伊朗不會擁有核武器。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊朗已無海空軍? 12飛彈打擊美F-35、F-15、F-16戰機 川普:他們要付出代價

說要開打又緊急喊停！ 川普取消對伊打擊 網批：反覆TACO喪失大國威信