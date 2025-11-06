已重創菲律賓！中颱「海鷗」增強直撲越南 鄭明典：慎防嚴重災情

海鷗已增強為中颱，並對菲律賓造成重大災情，目前持續往越南前進。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 目前海面上有2個颱風，分別為「海鷗」和「鳳凰」，其中海鷗已增強為中颱，並對菲律賓造成重大災情，目前持續往越南前進，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，海鷗颱風強勁又結實，駛流將導引它深入中南半島，「經驗上這會帶來很嚴重的災情」。

根據氣象預報，海鷗颱風於昨日清晨挾暴雨橫越菲律賓中部，造成重大災情，未來將持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，對此，鄭明典昨日表示，海鷗襲菲律賓不是風強，是歷史性洪水致災，統計上，反聖嬰發展階段，對流區往西太平洋島嶼區移動，菲律賓在偏濕的範圍內。

廣告 廣告

而接下來海鷗持續增強，鄭明典今日再PO出海鷗的紅外線雲圖表示，「海鷗颱風增強了，習慣性反應，看到劇烈天氣系統就回聯想到可能災情，海鷗颱風強勁又結實，駛流將導引它深入中南半島，經驗上這會帶來很嚴重的災情，真是令人難過！」只見圖中海鷗的結構扎實，颱風眼清晰，漂亮又危險的樣子引起網友討論，「這颱風很美」、「眼睛好明確」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

太平山遊樂區「聯外道路」今早坍方！採單線雙向通行

「海鷗」橫掃菲律賓 ! 救援直升機也墜毀 宿霧慘變廢墟66人罹難 越南嚴陣以待

鄭明典指出，海鷗颱風強勁又結實，駛流將導引它深入中南半島，「經驗上這會帶來很嚴重的災情」。 圖：取自鄭明典臉書

鄭明典昨日表示，海鷗襲菲律賓不是風強，是歷史性洪水致災，統計上，反聖嬰發展階段，對流區往西太平洋島嶼區移動，菲律賓在偏濕的範圍內。 圖：取自鄭明典臉書