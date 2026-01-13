已錯過八年！劉和然重嗆蘇巧慧 操弄財劃法人均最低甩鍋

（記者陳志仁／新北報導）針對近期營養午餐與財政議題引發的討論，新北市長副市長劉和然今（13）日在社群回應，樂見良性政策辯論，但批評已被民進黨徵召參選新北市長的立委蘇巧慧，以財劃法「人均最低」說法轉移焦點，忽略過去長期對新北財政分配的不作為，相關指控並不公平。

圖／圖／劉和然以「行家說行話」的角度直言，蘇巧慧身為新北的在地立委，過去的「沈默」，不僅是「失職」，更是造成新北長期財政困窘的「元兇」。（劉和然臉書）

劉和然以「行家說行話」的角度說，蘇巧慧屢次批評新版財劃法下，新北市人均統籌分配稅款僅約 2.37 萬元，卻未說明在修法前，新北人均僅約 1.36 萬元，長期處於全國後段班；民進黨執政八年期間，甚至前行政院長蘇貞昌任內，妳身為新北的在地立委，卻未替新北爭取合理分配，妳過去的「沈默」，不僅是「失職」，更是造成新北長期財政困窘的「元兇」。

黨意高於民意，妳為何不敢質疑行政院版？

針對財劃法版本之爭，劉和然更質疑，蘇巧慧批評在野黨修法「亂修」，卻對行政院版的內容避而不談，行政院版本大幅降低人口指標權重，從 45% 下修至 18%，若依該版本試算，新北市分配金額將進一步縮水，人均預算甚至低於現行水準，「這才是真正對新北不利的版本」；在妳的心中，究竟是「黨意」重要，還是「新北市民的權利」重要？

廣告 廣告

圖／新北市長副市長劉和然質疑，前行政院長蘇貞昌任內，蘇巧慧身為新北的在地立委，卻未替新北爭取合理分配。。（蘇巧慧臉書）

劉和然強調，財劃法修法後，新北市統籌分配款的增加，是「寫在法律裡的權利」，而不是「看人臉色的施捨」，是實實在在的建設底氣，是市民的建設基金。但妳卻視而不見，還把這些當作「選舉的提款機」；為了政治利益，不惜用「全國人均預算最低」這種混淆視聽、模糊焦點的言論，甩鍋自己八年來對財劃法「毫無作為」的人，怎麼可能會讓新北市民過得更好？

教育不是「政治算計題」，是「良心選擇題」

對於營養午餐政策，劉和然認為，新北市有 32 萬名學童，人數全國最多，全面實施免費營養午餐每年約需 46 億元，金額相當於一整年的特殊教育預算，市府必須審慎評估，而不是草率承諾；強調教育政策不是政治口號，而是良心選擇，未來不排除任何方案，但一定要務實可行，且不能排擠既有教育與照顧資源，必須建立在永續的「財政紀律與制度」之上。

劉和然再度呼籲蘇巧慧委員，相關的討論應回歸制度與專業，不要一邊享受修法帶來的預算成長，一邊為了政治利益甩鍋給地方政府；妳已經錯過八年了，請「深度了解」新北的需求，「不要再用狀況外的口號，耽誤新北的未來。」

更多引新聞報導

IN觀點／父親光環難撐局 蘇巧慧新北選戰硬仗正面臨考驗

IN觀點／蘇巧慧衝新北？團結非喊喊就贏 父親光環兩面刃

