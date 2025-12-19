已2死7傷！卓榮泰證實北車、中山站無差別攻擊：同一人犯案

卓榮泰稍早在中正一分局召開記者會。

27歲男子張文今（19日）在台北車站、中山站接連扔煙霧彈、隨機砍傷民眾，隨後墜樓身亡，事件另造成1位民眾死亡、7人受傷。行政院長卓榮泰晚間在中正一分局召開記者會說明，他表示，嫌犯在極短時間內，分別於台北捷運台北車站出口及捷運中山站周邊，接連犯下蓄意、無差別的傷害行為，經目前偵查結果確認，兩地案件確為同一名張姓嫌犯所為。

卓榮泰指出，張嫌在中山站周邊繼續犯案後，遭警方追捕，隨後墜樓，目前呈現 OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。此外，兩起案件共造成3名民眾OHCA，另有 5名民眾分別遭受刀傷或鈍器攻擊，傷勢分布於身體不同部位。

卓榮泰表示，已責成衛生福利部通令所有收治傷者的醫院，全力投入急救與醫療資源，搶救傷者生命；同時要求台北市警察局全力配合檢察官偵辦所需的一切調查作業。

他也指示內政部警政署全面支援本案偵辦，並提出兩項重要要求：第一，全國各重要交通樞紐，包括鐵路、公路、捷運及航空站，即刻維持高度戒備，絕不鬆懈。

第二，徹夜釐清張嫌犯案動機，並全面清查是否有其他關聯或共犯情形，務必讓民眾在最短時間內了解政府掌握的狀況，以安定社會人心。

卓榮泰也感謝台北市長蔣萬安，已分別前往醫院探視傷者，並向第一線警消表達慰勞，強調市警局應與警政署密切合作，盡速釐清案情、還原完整犯案經過。

警方初步掌握，張嫌具有相關犯罪紀錄，案發時疑似身穿類似防彈衣裝備、頭戴面具，蓄意投擲煙霧彈並持長刀對民眾進行無差別攻擊。至於中山站案件發生地點，卓榮泰強調，為站外路面，非捷運站區內，相關警力部署與處置過程，仍有待進一步檢視與釐清。

