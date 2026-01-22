已35國表態加入川普加薩「和平理事會」 受邀國吐心聲：誰敢拒絕？

路透社22日報導，一些受邀加入川普「和平理事會」的國家感到自己被迫加入。圖為川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上演講。（美聯社）



美國總統川普主導加薩「和平理事會」並邀請多國領袖加入，一名白宮資深官員21日表示，目前已有約35位世界領袖承諾加入和平理事會。一些受邀國家的官員表示，為了避免觸怒川普，他們有被迫加入的感覺。

加薩和平理事會 哪些國家表態加入？

路透社報導，1名白宮資深官員表示，在白宮發出的50份邀請中，包括以下國家已同意加入：以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、約旦、卡達、埃及、土耳其、匈牙利、摩洛哥、巴基斯坦、印尼、科索沃、烏茲別克、哈薩克、巴拉圭、越南、亞美尼亞、亞塞拜然。

廣告 廣告

路透社在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會上採訪了16位世界領袖，其中包括來自阿拉伯國家、拉丁美洲國家和歐洲的政治家和代表，得到的答覆相當一致。多個官員私下表示，加入和平理事會（Board of Peace）與其說是一種選擇，不如說是一種必然，因為各國政府都在權衡不加入的風險和加入的不確定性。

面對川普壓力山大 受邀官員吐露心聲

一位西方代表指出，包括關稅、伊朗、委內瑞拉、加薩和格陵蘭這些涉及川普的爭議點，就是抵制美國要求有多麼困難的例子。一位阿拉伯官員直言：「誰能向川普說不？」

路透社看到一份和平理事會的章程草案顯示，和平理事會將由川普擔任主席，目標是成為「一個更靈活高效的國際和平建設機構」。一些歐洲領導人表示，他們對章程草案中的某些內容感到不安，特別是那些似乎將決策權集中在川普手中的條款。

一位歐洲外交官表示，雖然歐盟成員國會互相協商，但最終決定仍將由各國依據各自的國家利益來作出，但他指出，川普的這項倡議仍存在許多未解之謎，包括總部位置及其法律地位，而且這個章程猶如深陷官僚主義泥潭的「一場噩夢」。他也提到，章程中關於罷免主席的嚴格規定似乎旨在讓川普擔任終身職。

一些國家尚在觀望 哪些國家拒絕邀請？

目前挪威和瑞典已拒絕邀請。 義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）表示，加入和平理事會似乎會有一些問題；義大利媒體報導稱，加入由單一國家領袖領導的團體將違反義大利憲法。一位接近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的消息人士稱，法方也打算拒絕邀請。

加拿大表示已「原則上」同意加入，但細節仍在協商中。其他美國重要盟友，包括英國、德國和日本則尚未表態；不過德國政府發言人表示，總理梅爾茨（Friedrich Merz）不會出席22日在達沃斯世界經濟論壇舉行的理事會簽署儀式。

烏克蘭方面表示，其外交官正在研究這項邀請，但總統澤倫斯基表示，在經歷了4年戰爭之後，他很難想像與俄羅斯在任何理事會中合作。川普21日稱俄羅斯總統普丁已同意加入，不過俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。

梵蒂岡21日表示，教宗良十四世（Leo XIV）已經收到邀請，目前正在評估。

更多上報報導

法乳業龍頭召回18國Picot疑毒奶粉台灣在列 9年前曾遭食藥署下架

川普宣布達成格陵蘭協議、撤回關稅並協商「金穹」 北約願反中抗俄

川普達沃斯演說談格陵蘭 「我不會動用武力」但尋求立即談判