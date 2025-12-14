巴伐利亞警方挫敗聖誕市場恐襲陰謀 5名嫌疑人被捕

（德國之聲中文網）德國巴伐利亞州警方近日逮捕了5名涉嫌策劃對聖誕市場實施恐怖襲擊的男子。負責調查的慕尼黑檢察官辦公室目前尚未公布案件的具體細節，僅表示初步判斷作案動機與極端伊斯蘭主義有關。嫌疑人顯然將目標鎖定在巴伐利亞州丁戈爾芬（Dingolfing）附近的一處聖誕市場，並可能計劃使用車輛實施襲擊。丁戈爾芬距慕尼黑約100公裡。

這5名男子於本周五（12月12日）被捕。目前尚不清楚警方是如何追蹤到他們的，也未披露其擬使用的具體作案車輛。

調查人員稱，被捕者包括一名56歲的埃及籍男子、一名37歲的敘利亞籍男子，以及三名年齡分別為22歲、28歲和30歲的摩洛哥籍男子。檢察官辦公室指出，這名埃及籍伊斯蘭教傳教士涉嫌在丁戈爾芬—蘭道地區的一座清真寺內號召發動襲擊，並煽動“造成盡可能多的死傷”。

據稱，三名摩洛哥籍嫌疑人已做好實施襲擊的准備，而那名居住在德國北部的敘利亞籍男子則慫恿他們作出實施襲擊的決定。

德新社報道稱，目前尚無證據表明該案與恐怖組織“伊斯蘭國”（IS）存在關聯。

巴伐利亞州內政部長約阿希姆·赫爾曼（Joachim Herrmann）表示：“得益於安全部門之間的出色協作，多名嫌疑人在極短時間內被捕，從而成功阻止了巴伐利亞州可能發生的一起伊斯蘭極端主義襲擊。”

作者: 德正 (德新社)