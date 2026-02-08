巴伐利亞迎新任駐德代表 讚台灣為「民主資優生」

（中央社記者林尚縈柏林8日專電）巴伐利亞邦議會友台小組在慕尼黑舉辦歡迎會，迎駐德代表谷瑞生返德任職，德南政界、學界逾40人到場，巴伐利亞邦議會副議長林德斯巴哈致詞時讚台灣是「民主資優生與科技創新者」，展現對深化台德關係支持。

巴伐利亞邦議會友台小組成立於2020年10月，是德國邦級議會中重要的跨黨派友台力量，旨在強化巴伐利亞與台灣在經貿、高科技、文化及教育等領域的交流與合作。

根據駐德代表處新聞稿，4日舉辦的歡迎會與會成員包括20多名巴伐利亞（Bayern）跨黨派議員，社民黨（SPD）邦議會黨團主席格里斯哈默（Holger Grießhammer）、基社黨黨團副主席鮑斯巴克（Winfried Bausback）、綠黨副黨團主席米斯托爾（Jürgen Mistol）等重要議員皆出席。

廣告 廣告

推動成立巴伐利亞邦議會友台小組的現任邦議會副議長兼友台小組主席林德斯巴哈（Markus Rinderspacher）在歡迎會致詞時說：「台灣與德國共享民主、自由與人權價值，在極權主義擴張與外部軍事威脅升高之際，德國應以實際行動支持亞太和平穩定。」

林德斯巴哈並指出，台灣半導體產業與德國經濟發展息息相關，雙方應在理念相近基礎上深化合作。他回顧去年訪台經驗，形容台灣是「民主資優生」與科技創新者，值得德國學習。

前德國駐台代表紀克禮（Michael Zickerick）也到場致意，肯定谷瑞生四度派駐德國、熟悉德國政經人脈，是台德之間的重要橋梁。

紀克禮指出，在全球競逐人工智慧發展之際，國際社會更加認識台灣的重要性。目前擔任德國台灣協會副會長，他期盼德國友台力量更加團結，推動更多元實質合作。

谷瑞生為職業外交官，去年10月赴德任職前為駐瑞典代表，過去多次派任德國，他在歡迎會後於個人臉書表示，感恩舊雨新知能齊聚一堂。

重返德國的谷瑞生在歡迎會介紹台灣近年在國際上增添的兩個新角色。其一是「韌性角色」，面對中國軍機擾台與頻繁網路攻擊，台灣累積寶貴應對經驗；其二是「去風險化角色」，台灣對中國投資比重大幅下降，但經濟仍維持穩健成長，值得理念相近國家借鏡。

他並引述德國外長瓦德福（Johann Wadephul）多次強調的立場指出，「聯合國憲章」禁止使用武力的原則同樣適用於台海，東亞和平穩定符合德國整體利益。最後也邀請與會者親訪台灣，親身體驗台灣的民主與科技發展。（編輯：陳承功）1150208