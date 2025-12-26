巴勒斯坦知名演員兼導演離世 享壽72歲

知名演員、導演穆罕默德．巴克里（Mohammad Bakri）驚傳辭世。（劇情照／翻攝自IMDb）





巴勒斯坦知名演員、導演穆罕默德．巴克里（Mohammad Bakri）驚傳辭世，享壽72歲。院方證實，巴克里於週三在以色列北部納哈里亞的某醫療中心病逝，生前長期受到心臟與肺部疾病所苦，消息傳出後震撼影壇。

根據《Al Jazeera》報導，巴克里縱橫影視圈超過50年，被視為巴勒斯坦電影界最具影響力的人物之一，他長年透過影像，訴說以巴衝突、挑戰以色列官方敘事，也因此捲入多起官司，成為巴勒斯坦文化抵抗的重要象徵。

其中他在2000年代初拍攝的一部紀錄片《珍寧，珍寧》（Jenin, Jenin），記錄以色列軍事行動後，巴勒斯坦難民的親身經歷，引發以色列社會高度爭議，電影遭到官方禁止公開放映，巴克里本人也因此捲入多年官司，甚至被判處高額罰款，相關作品全面下架，對他的演藝生涯造成重大衝擊。

不過巴克里始終強調，自己並非仇恨任何國家，而是希望透過影像留下被忽略的聲音。他曾直言，因為選擇說出不同立場，被貼上「敵人」標籤，這也是他多年來最沉重的代價。除了影像創作，他也長期投入劇場演出，曾以獨角戲形式巡演世界各地，上千場演出，讓更多人透過舞台理解巴勒斯坦人的處境，被視為文化界的重要代表人物。

巴克里1953年出生於以色列北部的巴勒斯坦村落，早年學習文學與戲劇，30歲左右開始活躍於電影圈，並逐漸在國際影展嶄露頭角。他一生參與超過40部電影演出，也執導多部紀錄作品，始終圍繞著身分認同與衝突下的人性議題。

巴克里身後留下妻子與6名子女，其中3名子女也追隨父親腳步踏入演藝圈成為演員。家屬已於同日在他的故鄉舉行葬禮，送別這位一生為理念發聲的影壇人物。



