巴哈佚失320年管風琴作品 在德聖多馬教堂首演

德國最知名的作曲家之一巴哈，同時也是管風琴家，2首出現在320年前創作，《D小調夏康舞曲BWV 1178》和G小調的《1179》，當時的手稿，既無署名也沒有留下日期，而如今被認定是巴哈在18歲時的作品，現在於德國萊比錫的聖多馬教堂演出。此外，巴哈不僅長眠在這裡，而且還在這座教堂擔任過27年的音樂總監。

萊比錫巴哈檔案館的館長沃爾尼，在1992年就發現了這些作品，直到幾年前才找到證據，除了作品有著巴哈獨有的賦格風格，將輕快的舞曲和磅礡的樂音交織在一起，他還從1729年的信件中，發現這是巴哈學生的筆跡，而這2首作品的手抄時間大約在1705年。

萊比錫巴哈檔案館館長沃爾尼表示，「我在布魯塞爾看到手稿的筆跡，讓我不禁想到，這看起來像是巴哈或是他的家族寫的，這或許很有意思，之後我幾乎專注在這些作品上，除了編輯，也再度檢查每一個音符等，現在我可以說是99%確定。」

台下的樂迷拿著樂譜，聽著荷蘭管風琴家古柏曼演奏這2首作品。古柏曼說，這些作品非常具有意義，而且活潑及充滿技巧，他深信全世界的管風琴家，都會非常感謝有這樣的作品出現，並且會經常演奏。

此外，捷克的聖維特大教堂將迎來新的管風琴，過去因為空間的限制，導致舊的管風琴音量和音色都不足，無法完美襯托宏偉的哥德式建築。經過將近10年的小額募款，終於募得1.06億捷克克朗，約台幣1.6億元，從西班牙的工作室打造6000根音管，再運往布拉格。

管風琴家沃博達指出，「大教堂等待一台新的大型管風琴，已經將近百年了。」

新的管風琴正在調音當中，而且明（2026）年將會有一場大型的落成音樂會，由於聖維特大教堂是捷克最大、最重要的天主教堂，新風管琴的到來，更象徵捷克文化與歷史的延續。