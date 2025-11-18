巴哈少年時期佚失管風琴作品 時隔320年德國首演

（中央社柏林17日綜合外電報導）兩首佚失已久、由著名音樂家巴哈（Johann Sebastian Bach）在青少年時期創作的管風琴作品，今天在德國正式首演，這項發現被形容為「音樂界的偉大時刻」。

這兩首管風琴獨奏作品是巴哈早年生涯在圖林根邦（Thuringia）阿恩斯塔特鎮（Arnstadt）擔任管風琴教師時所寫，早在30多年前就首度引起研究人員注意。

但直到現在，專家們在終於確認手稿抄寫者的身分後，才得以證明這兩首曲子確為巴哈所作。

「D小調夏康舞曲BWV 1178」（Chaconne in D minor BWV 1178）與「G小調夏康舞曲BWV 1179」（Chaconne in G minor BWV 1179）今天已被新增至巴哈作品的官方目錄中。

D小調樂曲的演奏時長約6分半鐘，G小調樂曲則約為3分半鐘。

法新社報導，這兩首作品在時隔320年後，首度於萊比錫（Leipzig）的聖多馬教堂（St Thomas Church）演出，巴哈長眠於此，並曾在這裡擔任長達27年的教堂音樂總監。

在作品演出前的記者會上，德國文化部長魏莫（Wolfram Weimer）盛讚這項發現「轟動全球」，是「音樂界的偉大時刻」。

他說：「這對全世界許許多多的音樂愛好者來說，是極大的喜悅來源。」

這些手稿沒有標註日期也未署名，但據信是寫於1705年左右，當時巴哈年約18歲。

根據負責記錄與研究巴哈生平及作品的萊比錫巴哈檔案館（Bach Archive in Leipzig）資料，巴哈研究員沃爾尼（Peter Wollny）最早於1992年在比利時皇家圖書館（Royal Library of Belgium）發現這些作品。

沃爾尼從一開始就對這些作品深感著迷，因為它們包含了巴哈在當時獨有的幾項特徵，但手稿抄寫者的身分始終是個謎。

幾年前，專家們在一封年代為1729年的信件中發現非常相似的筆跡，寫信的人是巴哈在阿恩施塔特的一位前學生，名叫約翰（Salomon Guenther John）。

但由於信件比手稿晚了20年書寫，且筆跡不盡相同，因此需要更多證據。

直到最近，專家們才找到約翰在更早時期、與手稿年代相近的筆跡樣本，從而提供了明確的證據，證實手稿出自他手。

今天負責演奏這些作品的荷蘭管風琴家暨巴哈檔案館館長古柏曼（Ton Koopman）表示，這些作品「品質極高」。

他說：「我深信，全世界的管風琴家都會非常感謝這份充滿技巧、活潑的新曲目，並在未來經常演奏。」（編譯：李佩珊）1141118