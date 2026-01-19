巴哈被名醫弄瞎？治療白內障「竟用鴿血、汞」恐怖手法曝

古代文豪白居易、音樂家韓德爾(Handel)與巴哈(Bach)，甚至晚清重臣曾國藩都深受白內障所苦，然而受限於醫療技術，這些才子最終幾乎全盲度日。家庭醫師簡志龍指出，現代醫學進步，白內障手術僅需30分鐘就能重建光明，若有全民健保更能大幅減輕費用負擔。

巴哈因白內障問題，找上一位名為約翰泰勒的醫師治療，結果反而被「治」到失明。(圖/維基百科)

簡志龍在臉書上分享這些歷史人物的遭遇。他表示，18世紀音樂家韓德爾和巴哈因白內障問題，找上一位名為約翰泰勒(John Taylor)的醫師治療，結果反而被「治」到失明。這位醫師的手術方法包括放血、瀉藥，病患還需點混合鴿血與糖、鹽的眼藥水，並使用高劑量的汞來抗發炎，除了這兩位音樂家，他還毀掉數千雙眼睛。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭曾指出，白居易在詩中描述自己眼前像有雪花紛飛，其實就是現在所謂的白內障。治病過程中，醫師診斷是肝不好影響視力，他也求神拜佛，僧侶則要他平心靜氣，然而藥吃了、也求神拜佛了，病依舊沒好。最後聽說印度傳來「金針撥障術」的手術，他便也想去嘗試。

治療巴哈的醫師用混合鴿血與糖、鹽的眼藥水治療患者眼睛，並使用高劑量的汞來抗發炎，毀掉數千雙眼睛。 （示意圖／Pixabay）

簡志龍也分享曾國藩的家書內容:「眼蒙殊甚。令紀澤視吾目，右眼黑珠，其色已壞，因以手遮蔽左眼，則右眼已無光，茫無所見矣。紀澤言瞳人尚好，可望復明，恐未必然，因閉目不敢治事。」另一段則寫道:「右目既廢，左目亦昏，岌岌乎可慮已。」從文字可見他閱讀寫字都出現問題，醫師開的處方完全沒效，氣功師傅教他內功，最終幾乎全盲。

簡志龍表示，古人罹患白內障後瞎掉的比比皆是。但近十幾年來，雷射手術、顯微技術、人工水晶體等醫材大躍進，醫師手術技術也更加高超。在台灣還有全民健保，大幅減輕手術費用負擔，不像在美國動輒上萬美元。有人剛開完左眼白內障手術，下午還可以輕鬆去野餐，只要眼睛有狀況快就醫，就不會落入失明的困境。

