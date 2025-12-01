巴哈馬海事局攜手IDsure 推全球首本全數位海員紀錄簿

根據英國航運相關網站表示，數位身分驗證技術公司IDsure宣布，已與巴哈馬海事局（BMA）建立策略合作夥伴關係，將共同推出全球第一本全數位化、可於行動裝置使用且具防偽功能的「海員紀錄簿」，這項創新將為全球海事證照管理建立嶄新標準，提升信任度、效率及透明度。

IDsure說明，透過BMA旗下BORIS企業系統與IDsure安全平台的無縫整合，船員經身分驗證後即可即時取得電子紀錄簿，全面取代過去繁複紙本流程，避免延誤與手動申請作業。船東、船員管理公司與訓練機構也將受惠於自動化資訊交換與大幅簡化的程序。

IDsure執行長Jesper Holmgren強調，非常榮幸能與巴哈馬海事局合作完成此項全球首創專案，雙方共同打造的數位海員紀錄簿安全可驗證，並能在數分鐘內完成核發，象徵海運產業正式邁向數位信任的新時代。

巴哈馬海事局海員部副主任Kapila Malawwethanthri指出，巴哈馬海事局致力持續精進管理方式，並以負責任態度導入科技，提升該局為船員與產業夥伴所提供的服務品質。

這次整合也將BMA認可之訓練中心直接串聯至海事局系統。當訓練中心透過IDsure發出證書時，BMA會即時在BORIS系統中收到資訊，有助提升管理效率，並減輕每年需處理大量記錄的行政負擔。

IDsure與BMA的系統開發與整合進展順利，BMA已開始向船東、船員管理公司及訓練機構通報即將上線的數位核發程序。