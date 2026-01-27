巴哥犬走失竟自動「報案」！跑到派出所狂扒門 員警一開門笑了

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

國外日前一則可愛的寵物趣聞融化愛狗人。一隻疑似走失的巴哥犬獨自跑到當地派出所門口，不斷用前腳扒門、示意想進入，求助意圖相當明確。值勤員警察覺異狀後開門查看，只見牠神情焦急地站在入口處，研判應是走失後誤打誤撞來到派出所。

日前國外一隻疑似走失的巴哥犬獨自跑到當地派出所門口求助。（示意圖／Pexels）

警方隨即將巴哥犬帶進所內安置，意外發現牠十分親人，不僅不怕陌生環境，還主動繞著員警轉圈示好。牠把員警提供的狗糧與零食很快吃完，接著安穩坐在沙發上等待處理，模樣相當鎮定。

員警隨後著手聯繫可能的飼主，並透過線索順利找到狗狗家人。飼主表示，狗狗原本寄養在親戚家，走失後家人焦急四處搜尋，得知牠自行找到派出所、平安無事後，終於放下心中大石。

巴哥犬的主人表示，狗狗原先寄養在親戚家，走失後家人非常焦急四處搜尋，得知牠自行找到派出所並平安無事後大感放心。這則趣聞在網路上引起廣泛討論，網友紛紛留言「這隻狗狗太會找地方了」、「居然還知道要去派出所求助」、「感覺不是第一次迷路哈哈」。

