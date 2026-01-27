巴哥犬迷路闖「派出所」自行求助！網友笑稱：也太會找地方

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日傳出一起有趣的寵物故事，引發大量網友關注與討論，一隻神情焦急的巴哥犬疑似迷路，竟獨自跑到派出所門口，不僅主動扒門求進，進門後更是圍著員警打轉，彷彿在清楚表達「我需要幫忙」，牠聰明又淡定的表現，讓不少人直呼不可思議。

據了解，事發當天派出所的值勤人員發現門口動靜異常，開門後赫然看到一隻巴哥犬自站在門外，警方研判，狗狗可能是在外走失誤闖至此，卻因本能或過往經驗，選擇了「找警察」作為求助方式，於是先將牠帶進所內安置。

廣告 廣告

巴哥犬顯得相當親人，不僅毫不害怕陌生環境，還主動靠近員警轉圈示好

(示意圖/Unsplash)

進入派出所後，巴哥犬顯得相當親人，不僅毫不害怕陌生環境，還主動靠近員警轉圈示好，甚至大口享用警方提供的狗糧與零食，吃飽後更是乖乖地坐在沙發上，露出一臉滿足的表情，神閒氣定地等待員警們替牠善後一切。

隨後派出所也成功聯繫到巴哥犬的主人，飼主表示狗狗原本寄養在親戚家中，不慎走失後全家人正焦急尋找，得知愛犬平安無事才終於鬆了一口氣，故事曝光後立刻引起網上熱議，許多網友紛紛留言笑稱「這隻狗狗太會找地方了」、「居然還知道要去派出所求助」、「感覺不是第一次迷路哈哈」。